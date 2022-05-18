В сети обсуждают, как быстро избавиться от муравьев на даче

Автор блога об уборке "Миссис Хинч" посоветовала подписчикам бороться с муравьями в загородном доме при помощи корицы и детской присыпки. Об этом пишет Express.

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Гуру клининга София Хинчклифф рассказала, химикаты для борьбы с муравьями использовать не стоит — предпочтение стоит отдать натуральным продуктам.

Для того, чтобы преградить муравьям путь по дому, следует поставить открытую коробку или миску со смесью из корицы и детской присыпки. По словам автора блога, насекомые ненавидят аромат этих компонентов и стараются избегать любого контакта.