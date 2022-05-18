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2 часа назад

В сети обсуждают, как быстро избавиться от муравьев на даче

Газета.Ru

Автор блога об уборке "Миссис Хинч" посоветовала подписчикам бороться с муравьями в загородном доме при помощи корицы и детской присыпки. Об этом пишет Express.

В сети обсуждают, как быстро избавиться от муравьев на даче
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Гуру клининга София Хинчклифф рассказала, химикаты для борьбы с муравьями использовать не стоит — предпочтение стоит отдать натуральным продуктам.

Для того, чтобы преградить муравьям путь по дому, следует поставить открытую коробку или миску со смесью из корицы и детской присыпки. По словам автора блога, насекомые ненавидят аромат этих компонентов и стараются избегать любого контакта.

Поклонники "Миссис Хинч" посоветовали также использовать тальк, белый уксус, лимонную цедру и соль. Также отпугивать от дома будут цветки лаванды или масло, которое можно налить в щели дома, куда стремятся муравьи.

Дом и сад,
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