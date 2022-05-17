Зачем нужно закалять рассаду перца и как это сделать

Само собой ничего не происходит, если хочется получить хороший результат, нужно приложить усилия. С этими словами в полной мере согласится каждый дачник, который на своем участке не только жарит шашлык, но и возделывает огород. "Рамблер" рассказывает, почему рассаду перца стоит закалять и как это сделать.

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Ни один синоптик не сможет на сто процентов гарантировать свой прогноз. Иногда заморозки случаются даже летом, когда их уже никто не ожидает. Но опытные огородники готовы к такому исходу событий, потому что знают маленький секрет. Рассаду перца можно закалить, и тогда ей будет не страшно, если столбик термометра опустится ниже нуля на какое-то время. Вообще не страшно.

Приступать к закалке нужно за десять дней до высадки рассады в открытый грунт или уличную теплицу. Если температура за окном достигла 16 градусов, рассаду можно выставлять на улицу или балкон — сначала на полчаса, на следующий день на 45 минут и так далее, затем на час, потом на два. Задача — за десять дней увеличить время пребывания рассады на свежем воздухе до шести часов.