Как ускорить созревание компоста и понять, что он готов

Отличить дачника от обычного человека очень просто. У дачника под раковиной всегда стоит отдельное ведерко для сбора органики. Картофельные очистки, банановые шкурки, хвостики, корешки и все такое прочее — ничего не пропадает, все идет в компост. Но если польза компоста не оспорима, то степень его зрелости у многих вызывает вопросы. Как же понять, что вот сейчас действительно пора брать и вносить компост на грядки? "Рамблер" рассказывает, что поможет ускорить созревание компоста и как проверить, готов ли он.

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На самом деле в определении степени зрелости компоста нет ничего сложного. Наденьте перчатки, откройте компостную яму, зачерпните щедрую пригоршню и внимательно рассмотрите, что же оказалось у вас в руках.

Готовый ко внесению компост отличается гладкой структурой, при этом он хорошо рассыпается в руках. Он темного, почти черного цвета, без примесей и вкраплений. Никаких неразложившихся шкурок или черешков. Также можно ориентироваться на объем, если в компостной яме объем содержимого уменьшился примерно на треть, значит его уже можно использовать. Еще один способ — понюхать. Хороший компост приятно пахнет лесом, а вот тот в котором еще продолжаются процессы отличается резким неприятным запахом.