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3 часа назад

Какие растения не стоит держать дома

Вечерняя Москваиещё 1

Какие растения могут портить отдых, а какие действительно опасны для здоровья, рассказала ландшафтный дизайнеру, специалисту по фэншуй и лечебному дизайну Ольге Вороновой.

Какие растения не стоит держать дома
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам дизайнера, опасным растением можно назвать диффенбахию. Сок этого растения ядовит, поэтому его не стоит держать в квартирах, где есть маленькие дети.

Специалист отметила, что в спальне нельзя ставить растения с активной энергетикой, так как это будет отрицательно сказываться на качестве сна. В спальне стоит размещать фикусы, антуриумы, юкку и пальмы. Для этой комнаты стоит выбрать хлорофитум, особенно если там есть компьютер или телевизор, так как это растение поглощает электромагнитную энергию. Также для спальни подойдут герань, гибискус, комнатный клен.

Также не стоит выращивать дома вьющиеся растения.

— Все, что вьющееся, действительно откровенные вампиры. Там, где человек активно работает и отдыхает, лучше вьюнков не ставить. В ночное время они могут из человека забирать энергию. Поэтому вьюнки хороши в саду,

— отметила эксперт в комментарии МИР 24.

Дом и сад,
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