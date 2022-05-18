Какие растения не стоит держать дома

По словам дизайнера, опасным растением можно назвать диффенбахию. Сок этого растения ядовит, поэтому его не стоит держать в квартирах, где есть маленькие дети.

Специалист отметила, что в спальне нельзя ставить растения с активной энергетикой, так как это будет отрицательно сказываться на качестве сна. В спальне стоит размещать фикусы, антуриумы, юкку и пальмы. Для этой комнаты стоит выбрать хлорофитум, особенно если там есть компьютер или телевизор, так как это растение поглощает электромагнитную энергию. Также для спальни подойдут герань, гибискус, комнатный клен.