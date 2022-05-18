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3 часа назад

5 шагов в подготовке террасы к летнему сезону

runews24.ru

Мы уже готовимся к жаркому лету и нам нужно обратить внимание не только на дачу, но и на дом. Несколько советов, как подготовить террасу к предстоящему сезону.

5 шагов в подготовке террасы к летнему сезону
Фото: runews24.rurunews24.ru

Во-первых, на террасе стоит провести генеральную уборку и убрать все лишнее. Не исключено, что нужно будет сделать небольшой косметический ремонт.

Во-вторых, продумайте на террасе навесы от солнца. Летом палящие солнечные лучи помещают вам нормально отдохнуть на вашей любимой террасе.

В-третьих, отремонтируйте или обновите уличную мебель для террасы.

В-четвертых, продумайте зону развлечений на террасе. Это могут быть настольный теннис и другие развлечения.

В-пятых, не забудьте украсить террасу растениями и сочной зеленью. Горшки с цветами или кустарники в кадках создадут летнюю уютную обстановку. Вам захочется посидеть в удобном кресле на своей террасе с книгой в руках.

Дом и сад,
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