5 шагов в подготовке террасы к летнему сезону

Мы уже готовимся к жаркому лету и нам нужно обратить внимание не только на дачу, но и на дом. Несколько советов, как подготовить террасу к предстоящему сезону.

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Во-первых, на террасе стоит провести генеральную уборку и убрать все лишнее. Не исключено, что нужно будет сделать небольшой косметический ремонт.

Во-вторых, продумайте на террасе навесы от солнца. Летом палящие солнечные лучи помещают вам нормально отдохнуть на вашей любимой террасе.

В-третьих, отремонтируйте или обновите уличную мебель для террасы.

В-четвертых, продумайте зону развлечений на террасе. Это могут быть настольный теннис и другие развлечения.