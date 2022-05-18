Секреты ухода за фуксией

Этот цветок у меня появился совершенно случайно. Вышла из метро, а там бабушки с комнатными цветами. Даже не знаю, почему взгляд упал именно на фуксию. Обычно меня такими растениями не соблазнишь. Может, кустик оказался симпатичным, может, нежно-розовый цвет привлек, ну и бабушке помощь… В общем, теперь у меня есть фуксия.

Фото: 7dach.ru 7dach.ru

Описание растения

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Фуксия — растение семейства Кипрейные. Объединяет около 100 видов и названа в честь ботаника Фукса. Родина — Центральная и Южная Америка. В природе встречается в виде кустарников и деревьев с листьями овальной и ланцетовидной формы, с гладкой или зазубренной кромкой. Чашечки цветков вытянутой формы, с длинными тычинками и окрасом от белого до ярко-малинового.

В качестве комнатного растения известна давно. Вырастить ее можно и в виде штамбового деревца, и в виде ампельного растения. Фуксия довольно неприхотливое растение, поэтому вырастить ее в домашних условиях довольно просто.

Условия выращивания

Любит температуру не выше +24°C и не ниже +10°C;

яркий рассеянный свет (западные или восточные окна);

повышенную влажность.

Не любит сквозняки;

жаркие, душные помещения;

в период цветения нельзя переносить, поворачивать горшок (облетят листья, цветки и бутоны).

Посадка, пересадка и размножение

Пересаживать фуксию нужно раз в год, весной. Перед пересадкой стебли обрезаем (если только вы не хотите вырастить ампельный вариант), удаляя приблизительно 1/3, и слегка подрезаем корни. Грунт для пересадки — универсальный для цветущих растений или смесь из торфа, листовой земли и песка (в соотношении 2:3:1). На дно горшка насыпаем дренаж, пересаживаем куст, обильно его поливаем и опрыскиваем. Оставляем при ярком рассеянном свете. Если растение активно пошло в рост, допускается пересадка фуксии в середине лета.

Размножается фуксия семенами и черенками. Семенами не выращивала. А вот черенки у меня уже есть.

Длина ростков для черенкования должна быть от 5 до 7 см. Для прорастания их помещают во влажный песок или в воду. Корешки появляются приблизительно через месяц. Для высаживания берем горшок диаметром до 9 см и заполняем его почвосмесью из песка, перегноя и листовой земли (1:1:1). Черенки высаживаем «кучкой», тогда новый кустик фуксии будет густым и пышным.

Полив и подкормка

Подкормку фуксии проводят с апреля по сентябрь, раз в три недели. Используют универсальные удобрения для комнатных растений. Фуксия — влаголюбивое растение, поэтому в теплое и жаркое время года полив должен быть регулярным а почва — всегда влажноватой. Поливать необходимо теплой отстоянной водой. С октября полив сокращаем и переносим растение в прохладное помещение. Тогда на следующий год цветение будет более пышным. Еще фуксия любит водные процедуры. Поэтому с мая по август желательно проводить опрыскивание два раза в день — ранним утром и вечером. Зимой опрыскивать не надо.

Особенности выращивания

Если за фуксией ухаживать правильно, то она будет радовать вас пышным цветением с мая по ноябрь.

Увядшие цветки обязательно удаляем, чтобы растение более активно формировало новые бутоны. Зимой фуксии обычно не цветут, а некоторые виды даже в зимнее время сбрасывают всю листву. Для того, чтобы кустик был более компактным, специалисты советуют обрезать старые побеги. Вырастет 3-5 новых листиков, и побег можно прищипывать.

В общем, фуксия — это новое для меня комнатное растение.