Как красиво оформить грядки

Советы и идеи от профи.

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Разбить на дачном участке огород — заманчивая идея для городского жителя. Как сделать так, чтобы грядки не портили вид сада и даже украшали его, мы узнали у ландшафтного дизайнера Ирины Лукьяновой.

Вертикальные огороды

Их можно создавать как на лоджии, террасе, так и на довольно маленьких участках, используя вертикальную поверхность забора или часть стены.

Я советую высаживать растения в специальные модули, которые крепятся к забору или специальной опоре. В них можно насыпать плодородный грунт или налить питательный раствор — во втором случае огород будет называться гидропонным. Имейте в виду, что растения в контейнерах нужно поливать намного чаще, чем в обычных грядках.

Огороды в кашпо и ящиках

Этот вариант понравится тем, кто планирует посадить овощные или ягодные культуры в небольшом количестве. Ящики и горшки мобильны, их легко передвинуть, а землю можно менять каждый сезон. Полив осуществляется вручную.

Низкие грядки с бордюром

Сегодня в продаже вы встретите большое количество пластиковых и металлических бордюров, которые имеют высоту от 13-21 см. Пластиковые часто имеют форму спилов дерева или декоративного камня. На зимний период я бы их убрала, чтобы избежать деформации. Ленту для металлических бордюров можно заказать на производстве — тогда вы сможете сделать высоту грядок больше 21 см. Ширина грядки при этом не должна превышать 90 см — иначе будет неудобно пропалывать растения.

Высокие деревянные грядки

Мне нравится обрамление грядок при помощи деревянных брусков, спилов дерева, досок. Хотите грядки на века? Используйте лиственницу со специальной пропиткой. Высоту грядок в этом случае можно регулировать на свое усмотрение: растениям, которые приподняли над землей, будет теплее, а значит, и урожай вы получите быстрее.

Огород среди мощеных дорожек