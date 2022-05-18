Врач рассказал о самых распространенных дачных травмах

Мелкие дачные травмы зачастую недооцениваются, хотя они могут навредить здоровью, сообщает Life.ru.

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Консультант цифрового медицинского центра "Доктор рядом", врач общей практики Андрей Калинин рассказал, что занозы нередко могут быть причиной проникновения инфекции в организм. Чтобы этого избежать, специалист рекомендовал работать в перчатках.

Инфекция может попасть в организм и через мозоли или укусы насекомых.

Наиболее опасны и сложны в лечении, отметил Калинин, колотые раны. При их получении врач рекомендовал обратиться в травмпункт для профилактики столбняка.

Специалист напомнил, что травму можно получить и при обращении с обычным электрическим инструментом, поэтому необходимо во время работы использовать очки и перчатки. Калинин пояснил, что риск бешенства и других болезней возможен после укусов диких ежей, кротов и бродячих животных.

Врач посоветовал даже при небольшой ране обращаться в травмпункт.