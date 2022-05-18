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4 часа назад

Врач рассказал о самых распространенных дачных травмах

Москва24иещё 2

Мелкие дачные травмы зачастую недооцениваются, хотя они могут навредить здоровью, сообщает Life.ru.

Врач рассказал о самых распространенных дачных травмах
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Консультант цифрового медицинского центра "Доктор рядом", врач общей практики Андрей Калинин рассказал, что занозы нередко могут быть причиной проникновения инфекции в организм. Чтобы этого избежать, специалист рекомендовал работать в перчатках.

Инфекция может попасть в организм и через мозоли или укусы насекомых.

Наиболее опасны и сложны в лечении, отметил Калинин, колотые раны. При их получении врач рекомендовал обратиться в травмпункт для профилактики столбняка.

Специалист напомнил, что травму можно получить и при обращении с обычным электрическим инструментом, поэтому необходимо во время работы использовать очки и перчатки. Калинин пояснил, что риск бешенства и других болезней возможен после укусов диких ежей, кротов и бродячих животных.

Врач посоветовал даже при небольшой ране обращаться в травмпункт.

Специалист отметил важность наличия на даче страхового полиса и автомобильной аптечки. Калинин подчеркнул, что если поездка связана с распитием алкоголя, то отдых должен быть исключительно пассивным.

Дом и сад,Андрей Калинин,
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