Раскрыт простой способ определить тип почвы на даче

Садовод и эксперт по биодинамике Клэр Хэттерсли рассказала о простом способе определить тип почвы на садовом участке. Об этом сообщает Express.
Тип почвы нужно знать для того, чтобы на ней хорошо росли растения. Чтобы его определить, надо сбрызнуть землю водой, а потом скатать ее в шарик.
"Песчаная будет твердой, легко рассыпающейся, в нее нужно добавлять много органических удобрений, чтобы питать и увлажнять растения"
Если почва глинистая, она будет хорошо держать фурму. Для нее также нужно много органических удобрений и песок.
"А суглинок легко скатается в шарик, но не сохранит форму, он идеален для посадок"
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