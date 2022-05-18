Раскрыт простой способ определить тип почвы на даче

Садовод и эксперт по биодинамике Клэр Хэттерсли рассказала о простом способе определить тип почвы на садовом участке. Об этом сообщает Express.

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Тип почвы нужно знать для того, чтобы на ней хорошо росли растения. Чтобы его определить, надо сбрызнуть землю водой, а потом скатать ее в шарик.

"Песчаная будет твердой, легко рассыпающейся, в нее нужно добавлять много органических удобрений, чтобы питать и увлажнять растения"

Если почва глинистая, она будет хорошо держать фурму. Для нее также нужно много органических удобрений и песок.

"А суглинок легко скатается в шарик, но не сохранит форму, он идеален для посадок"