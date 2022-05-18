Как правильно растить и хранить картофель

С наступлением долгожданного тепла у дачников начинается горячая пора. Устойчивые плюсовые температуры – время для посадки картофеля.

Фото: На Западе Москвы На Западе Москвы

О специфике его выращивания рассказал ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ Сергей Еланский.

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ПОПУЛЯРНАЯ КУЛЬТУРА

Родиной картофеля считаются окрестности озера Титикака, расположенного в Южной Америке. К настоящему времени насчитывается порядка 3500 сортов. Выращивается он сегодня практически повсеместно. Лидерами являются Китай, Индия, Россия. Наиболее богатые на урожай среди российских регионов считаются Брянская, Тульская и Нижегородская области.

ПОДХОДЯЩАЯ СРЕДА

«Оптимальные условия для роста данной культуры: легкие почвы. В тяжелых, глинистых формируются неровные клубни. Это происходит из-за того, что им достаточно трудно раздвигать площадь внутри почвы, чтобы занять ее своим объемом, – рассказывает специалист. – В легкой почве клубни абсолютно ровные, блестящие. К примеру, в Египте, Алжире на песчаных почвах он формируется идеально ровным».

В процессе роста картофель испытывает потребность в азоте, фосфоре, калии. Также необходимы магний, кальций, сера и железо.

«Это светолюбивая культура. Ее всегда выращивают на открытых местах. Также она не выносит затоплений», – предупреждает Сергей Николаевич.

Для роста очень важна температура. Растение хорошо развивается при температуре почвы +7-+8 градусов и выше. Оптимальная – до 22-24 градусов.

ПОПУЛЯРНЫЕ СОРТА

Скорость созревания сорта, предпочтительный для выращивания регион, устойчивость к заболеваниям можно посмотреть в Реестре селекционных достижений, допущенных к использованию. В открытом доступе он размещен на сайте Министерства сельского хозяйства России.

«Так, Санте устойчив к вирусам, Барин – идеален для приготовления чипсов, У Невского не темнеет мякоть, если его почистить. Также он неприхотливый, устойчив к механическим повреждениям», – поясняет эксперт.

Следует обращать внимание на графу «Лежкость» в перечне характеристик. Данный показатель указывает на то, как долго и насколько хорошо будет храниться картофель.

«Важно проверять сорт на устойчивость к фитофторозу – одному из наиболее распространенных заболеваний в московском регионе», – уточняет Сергей Еланский.

Для посадки картофеля нужен ровный участок, без значительных понижений, в которых может застаиваться вода. Почва нужна легкая с толщиной пахотного слоя не меньше 30 сантиметров Если он тонкий, клубни будут лежать практически на поверхности. А pH желательно слабо-кислый, если он нейтральный или щелочной, картофель будет сильно поражаться поршой.

СКАЖИ МНЕ, КТО ТВОЙ ДРУГ?

«Не следует сажать картофель рядом с томатами. У них много общих болезней, в том числе фитофтороз. Они могут перезаражать друг друга. Баклажаны также недружелюбные соседи», – поясняет специалист.

Хорошо чувствует себя картофель на земле, где ранее росли озимые зерновые, бобово-злаковые смеси, лен.

КАК САЖАТЬ?

Перед посадкой необходимо подготовить клубни. В хранилище они находились при температуре 4-6 градусов. Необходимо поднять ее до +15. Так они пролежат две недели. При появлении первых ростков можно высаживать.

«Сажаем в течение недели. Если растянуть по срокам, ростки взойдут неравномерно. Одни уже зацветут, другие нет. Сложно будет обрабатывать. Также не следует вперемешку сажать ранние и поздние сорта, – говорит наш собеседник. – Иначе не сможете обрабатывать одновременно».

Оптимальное расстояние между грядками – 75 сантиметров, между растениями – 30.

ЧТО С ПОЛИВОМ?

При умеренной погоде картофель не нуждается в дополнительном поливе. Избыточной влаги следует избегать перед уборкой урожая. Если все-таки выкапываете в дождь, обязательно просушите клубни перед хранением, иначе они начнут гнить.

СОБИРАЕМ УРОЖАЙ

Клубни считаются созревшими, если после того, как вы проведете по ним пальцем, не сдирается кожура.

Закладывать на хранение клубни следует, постепенно понижая их температуру. При резком перепаде может образоваться конденсат. Не следует хранить поврежденный, пораженный различными заболеваниями картофель.