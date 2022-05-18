Как выбрать биотуалет для дачи и загородного дома

Биотуалеты — удобная альтернатива старым деревенским туалетам с «дыркой». Благодаря воздействию химических и биологических веществ они быстро и надежно утилизируют и нейтрализуют отходы жизнедеятельности человека. На какие критерии обратить внимание при покупке туалета в загородный дом? «Рамблер» делится секретами.

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Какие бывают биотуалеты

По локации: стационарные и мобильные.

По типу работы: химические или жидкостные; торфяные; электрические.

Жидкостные

Отходы растворяются в баке со специальными химикатами. Средства для туалетов продаются в бытовых и строительных магазинах. Средний объем бака на семью из 3-х человек — 12–25 л.

Плюсы: компактность, легкая и мобильная конструкция.

Минусы: одной заправки хватает на 8-10 применений; цена чуть выше, чем у компостного туалета.

Торфяные (компостные)

Отходы жизнедеятельности смешиваются с торфом. Получившийся материал можно использовать в качестве натурального удобрения в саду и огороде. На семью из 3-х человек подойдет туалет с баком в 60 литров.

Плюсы: экологично, дешево (5-6 тысяч за простую модель).

Минусы: мешки с торфом — объемные и тяжелые, а обновлять бак нужно ежемесячно. Требует стабильного места с хорошей вентиляцией.

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Электрические

Туалет делает всю работу за вас: жидкие отходы сливает в дренаж, твердые высушивает. Для работы нужна розетка, вентиляция и система для отлива жидкости. Наполнитель не нужен.

Плюсы: удобство, как в городе; нет необходимости выносить отходы.

Минусы: дороговизна — стоимость самой дешевой модели начинается от 25 тысяч рублей.

Что выбрать