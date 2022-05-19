Актер МХТ и его жена сравнили современную Коммунарку со старой

Фото: Мослента Мослента

Еще недавно Коммунарка была пустырем с несколькими панельными пятиэтажками. За последние несколько лет, однако, здесь вырос настоящий новый город: построены новые жилые дома, разбиты парки, проложены широкие магистрали, а по улицам гуляют молодые семьи с детьми. Говорят, что для маленьких москвичей здесь настоящий простор. К тому же цены на квартиры значительно ниже, чем в старых границах мегаполиса. В Коммунарке поселилась и семья Ковалевых, к которой пришла в гости «Мослента».

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Когда артист МХТ имени Чехова Георгий Ковалев познакомился со своей будущей супругой, преподавателем иностранных языков Марией, они жили в разных концах города. Гоша, как его называют и в театре, и дома, — на севере столицы, а его избранница — на юго-западе. Под одной крышей пара оказалась, лишь когда въехала в квартиру в Коммунарке.

«Как только мы решили жить вместе, встал вопрос о поиске съемного жилья, — рассказывает Георгий. — Коммунарку нам посоветовали друзья. Цены на квартиры здесь были сравнительно низкими, к тому же район находился поблизости от места, где жили родители Маши».

Когда пара выбирала квартиру, шел 2010 год. В Коммунарке практически ничего не было, и никто не мог предположить, насколько сильно она изменится в ближайшие несколько лет.

«Когда мы переехали сюда, я не могла найти даже самые элементарные услуги, — вспоминает Маша. — Например, не было возможности починить обувь в шаговой доступности от дома. Какое-то время я по привычке ездила в магазин в район, где находилась моя старая квартира. Но очень скоро вокруг нас внезапно началась масштабная стройка. Вырастало сразу все и везде: дома, дороги, школы, церкви, парки. А потом у нас открыли еще и метро».

Пока Коммунарка стремительно росла и приобретала сегодняшние очертания, Георгий и Мария решили узаконить свои отношения. В 2014 году они стали мужем и женой. И началась уже история не пары, а семьи.

«После свадьбы мы стали задумываться о собственном жилье, — говорит Гоша. — К району мы уже привыкли, к тому же он менялся и становился удобнее прямо на наших глазах. При этом цены все еще оставались вполне привлекательными. Новый дом для себя мы решили поискать здесь же. К тому же у нас появилась возможность продать «двушку», доставшуюся от бабушки в пятиэтажке на «Молодежной». Вырученной суммы как раз хватило, чтобы купить просторную квартиру в Коммунарке. Тогда жилье в новостройке обошлось нам в шесть миллионов рублей. На все сделки ушел месяц».

Так начала сбываться общая для Георгия и Марии мечта: большая семья и большая квартира, где всем хватит места. Для начала 80 квадратных метров, по оценкам Ковалевых, было достаточно.

«Здесь активно застраивалась самая окраина района — улица Липовый парк. За этими домами ничего не было, кроме леса и поля. Даже дорога здесь заканчивалась, — вспоминает Мария. — Зато квартиры в этих домах продавали по очень хорошим ценам. И их очень быстро разбирали. Нам буквально повезло отхватить последний подходящий вариант».

Пока новый дом строился, росла и семья Ковалевых. Окончания строительства ждали год, готовясь к пополнению, — в 2015 году у Георгия и Марии родился сын Матвей.

Прежде чем въехать в свою новую квартиру, ребятам пришлось организовать масштабный ремонт. Жилье застройщик сдавал жильцам «в бетоне». Стоя посреди серого пространства, Маша и Гоша размечали стены, прикидывали пространственные решения и варианты отделок. Принципиальным было одно — что бы там ни было, а в этом доме должна быть гардеробная.

6 миллионов рублей составляла стоимость квартиры в 2014 году

«Желание моей жены — закон, — Гоша улыбается. — Мы отрезали немного метров от гостиной, и Машина девичья мечта осуществилась — у нас появилась просторная гардеробная. Весь остальной ремонт мы делали быстро. Хотелось поскорее заехать в свой дом. На все у нас ушло три с половиной месяца».

К внутренней отделке Ковалевы подходили с особенным вниманием. В итоге сдержанный скандинавский интерьер в этом доме слился с каким-то неуловимо праздничным уютом.

«Сначала мы думали пригласить дизайнера, но захотелось все сделать самой, — говорит Мария. — Это была наша первая квартира. Образ светлого интерьера в скандинавском стиле сразу сложился у меня в голове. Вдохновлялась я множеством фотографий. В то время очень популярным был стиль хюгге. Его чистота и уют легли в основу моего выбора цветовых решений и направлений в дизайне интерьера. Нам очень повезло — у нас с Гошей полностью совпали вкусы. И основным цветом в нашей квартире стал чистый белый. А первой нашей покупкой была большая черная люстра в гостиную. Я увидела в сети картинку с точно такой же и влюбилась. Мы случайно нашли ее в магазине. Эта люстра стала главным акцентом комнаты, а потом и по всей квартире появились контрастные черные предметы».

Скандинавский стиль поддержали мебелью в спокойных тонах.

«Так совпало, что моя сестра Алиса работает в ИКЕА, которая производит большинство продукции именно в таком стиле, какой был нам нужен, так что почти вся мебель и кухня в нашем доме — из этого магазина, — рассказывает Гоша. — Кухня, кстати, досталась нам по очень выгодной цене. Тогда был период больших скидок, так что мы заказали ее сразу с техникой еще до начала ремонта. Но во время установки выяснилось, что мы прогадали с размерами, так что часть кухни пришлось вернуть. При этом магазин принимал возврат уже по полной цене, так что нам удалось довольно удачно сэкономить».

Кухня стала настоящим сердцем этого дома. И хозяйка искренне ею гордится.

«Мы выбрали ненавязчивый серый оттенок и соединили кухонное пространство с гостиной раздвижными дверями, — рассказывает Маша. — Это было очень удачным решением. Такие двери занимают меньше места, а также позволяют по желанию объединять или разделять пространство. Рядом в гостиной мы сделали акцентную стену из светлого кирпича, которая добавляет комнате уюта. А недавно сбылась еще одна моя мечта — в гостиной появился портал-камин. Я декорирую его в зависимости от времени года. Сейчас здесь весенний декор, а еще — часть моей коллекции орхидей. Это очень необычные, нежные цветы. Здесь нашим детям до них не достать».

В этой комнате нашлось место и для фирменного желтого кресла из ИКЕА. Его сразу облюбовал Гоша. Кстати, у них с Матвеем одна страсть на двоих — компьютерные игры. И здесь образовался своеобразный мужской уголок. Гоша шутит, что для них с сыном много не нужно — игровая приставка, холодильник с вкусной едой и заботливая жена и мама Маша рядом. И все. Для счастья достаточно.

При этом Ковалевы любят принимать гостей, и место в квартире это позволяет.

«За счет удачной расстановки мебели здесь комфортно всем — и нам, и тем, кто решил к нам заглянуть», — говорит Георгий.

А про то, что частью этой комнаты пришлось пожертвовать ради гардеробной, уже давно никто не вспоминает.

«Кстати, в гардеробной моих вещей не так много, — говорит Гоша. — Костюмы большей частью хранятся в театре. А вот в быту я намного более скромен в выборе одежды».

80 квадратных метров площадь квартиры

Но для Марии здесь — настоящая сокровищница.

«Внутренние полки мы делали на заказ, — рассказывает она, открывая зеркальную дверь. — Я всегда любила красивую одежду. У меня большая коллекция платьев и обуви. И все это нужно было разместить так, чтобы вещи всегда были на виду, и нужную можно было легко достать. Но, увы, вещей становится больше, а вот пространство гардеробной остается прежним».

Маша предпочитает деловой стиль. Выбор одежды и обуви определяется работой. А вторая часть ее гардероба — вещи для того, чтобы быть мамой. Конечно же, есть и вечерние наряды для похода в театр на премьеры мужа.

«А после появления дочери Ульяны, которая, как и я, очень любит красивые вещи и наряжаться, пришлось уступить место мини-платьям. Сейчас у нашей девочки уже появился отдельный шкаф, а у меня освободилось место для спортивной одежды — это мое новое увлечение», — добавляет хозяйка квартиры.

Когда около дома построили новый фитнесс-центр, Маша увлеклась боксом. Теперь по соседству с платьями учителя разместились подаренные мужем новые боксерские перчатки.

«Мария Александровна — строгий учитель. Даже не думайте не выучить урок», — шутит Гоша.

У педагога с хорошо поставленным ударом есть своя милая страсть. Увидеть ее разрешено не каждому, и даже детям доступ к ней запрещен. Это коллекция плюшевых медвежат, разместившаяся на полке в спальне. Одного из них сшил сам Гоша, чтобы удивить любимую супругу.

«Самого первого я купила спонтанно в Гамбурге, когда училась в Германии, — вспоминает Маша. — Позже из каждого путешествия привозила по мишке, потом мне их начали дарить. Но самый ценный медведь — от Гоши. Еще до свадьбы он знал о моей плюшевой любви и захотел подарить мишку от себя, но никак не мог найти идеального. В результате решил сшить сам. И он действительно получился самым милым и идеальным для меня».

Делать все своими руками Гошу научил его отец. Он, кстати, для своего внука Матвея сам смастерил бизиборд — набор разных выключателей, защелок и крутилок на яркой доске.

Сама спальня у Ковалевых небольшая. К светлым стенам прилагается темная мебель. Даже детская кроватка подобрана в тон.

А напротив спальни расположилось настоящее царство игрушек — детская.

«У наших детей много бабушек, дедушек и старших родственников, которые любят баловать молодежь. Тут иногда трудно пройти, не наступив на деталь от лего, но это пока не придет Маша, — шутит Гоша. — Когда мы делали ремонт, то уже знали, что у нас будет мальчик, поэтому подбирали изначально синий декор».

Основой для отделки стало общее желание ребят воплотить идею, которую они случайно увидели на картинке в интернете — изображение с маяком. Теперь морской символ и путеводитель всех моряков украшает стену детской.

«Как только мы зашли в отремонтированную пустую квартиру, первое, что я сделала — приклеила на стену маяк, — рассказывает Маша. — Удивительно, но он до сих пор держится, хотя все другие наклейки, что я вешала, очень быстро отваливались».

Мебель ребята докупали по мере роста старшего сына Матвея. У него здесь появилась кровать-домик и шведская стенка для тренировок. Но эту комнату скоро ждет переделка — сюда уже готовится переезжать маленькая Ульяна.