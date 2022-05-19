Как легко привести обувь в порядок

Иногда самые неожиданные предметы могут стать отличными помощниками в уходе за вещами. Так, даже видавшую виды обувь можно довольно легко привести в порядок с помощью подручных средств. Лайфхаками делится «Рамблер».

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Банан

Этот любимый многими плод не только вкусен и полезен, но легко может решить проблему тусклых кожаных ботинок. Если ваша обувь потеряла свой первоначальный блеск, протрите ее кусочком банана, а затем мягкой салфеткой. Туфли или ботинки станут как новые.

Пилочка для ногтей

Удалить грязь с замшевой обуви легко можно при помощи обыкновенной пилочки для ногтей. Стоит просто аккуратно почистить ею загрязненные места. Главное – не трите слишком сильно, чтобы не повредить обувь.

Ластик

Самый просто способ оттереть загрязнения с подошвы кед или кроссовок и вернуть им первозданную белизну – использовать для этих целей ластик. С помощью «резинки» без лишних усилий можно стереть всю грязь.

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