5 лайфхаков для мытья стекол

Мытье окон и стекол порой превращается в настоящую пытку из-за невозможности быстро и просто удалить грязь и не оставить разводов. Но есть несколько способов справиться с этой проблемой, не прилагая особых усилий. Знакомьтесь с ними в материале «Рамблера».

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Газеты

Этим лайфхаком пользовались еще наши бабушки. Заменив тряпки на газеты, они легко натирали окна до блеска. Достаточно смочить газету водой, отжать и протереть стекло. Никаких разводов и грязи. Единственная проблема в наши дни – это найти в доме хотя бы одну газету.

Соль

Отличный помощник в деле мытья окон – обыкновенная поваренная соль. 2 столовые ложки соли необходимо развести в 1 литре теплой воды. Получившейся жидкостью вымыть окна и насухо вытереть мягкой тряпкой. Блеск и чистота гарантированы.

Картошка или картофельный крахмал

Опытные хозяйки утверждают, что даже самые сильные загрязнения на окнах можно довольно легко оттереть обычной сырой картошкой. Просто разрежьте клубень пополам и срезом корнеплода удалите загрязнения. После этого промойте стекло водой и вытрите насухо.

Другой вариант – использование картофельного крахмала. Столовую ложку крахмала следует развести в литре воды, смочить тряпку и вымыть стекла. После этого окна необходимо ополоснуть обыкновенной водой и протереть сухой тряпкой.

Нашатырный спирт

Этого средства понадобится совсем немного: всего 1 мл нашатырного спирта на 1 литр воды. Но дело свое он знает. Грязь и жирные пятна со стекол с помощью этого раствора вы сможете удалить практически мгновенно. Не забудьте надеть перчатки, прежде, чем приступите к мытью окон, а после следует хорошенько проветрить помещение.

Уксус