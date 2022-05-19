Как содержать кухонные шкафы в чистоте с помощью газеты

Блогерша Шантель Мила назвала способ содержать кухонные шкафы в чистоте и не допустить на них скопления пыли с помощью газеты. На лайфхак, который она опубликовала в своем TikTok-аккаунте, обратило внимание издание The Sun.

Фото: @mama_mila_ / TikTok @mama_mila_ / TikTok

Девушка показала, что можно спасти гарнитур от пыли, расстелив на нем сверху старые ненужные газеты. Тогда пыль будет оседать на газетах, и их можно будет убрать и выбросить, не протирая верхнюю поверхность гарнитура.

Также в новом видео Шантель порекомендовала пользоваться офисными органайзерами для папок для хранения крышек от сковородок и кастрюль.