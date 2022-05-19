Помидоры замерзли – что делать

Среднегодовая дата последних заморозков является лишь приблизительным указанием поздних заморозков, поэтому возвратные холода частенько застают врасплох.

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Наши любимые помидоры – это теплолюбивые неженки, которые, впрочем, обладают запасом сил для восстановления. При температуре около 4 градусов тепла и даже чуть-чуть ниже листья и стебли повреждаются, но при таком похолодании еще есть надежда.

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Какие помидоры могут пережить заморозки

Рассада томатов, пусть даже и в теплице, особенно уязвима к похолоданию.

Признаки повреждения морозом включают в себя мягкие и обесцвеченные стебли и листья, а также впалые пятна на листьях от желтовато-коричневого до коричневого цвета. Пятна обычно появляются между жилками листьев.

Если повреждение не является обширным, например, затрагивает только внешние края листьев, ваши помидоры, вероятно, выздоровеют. Если стебли под нижними листьями обесцвечены и стали мягкими, увы, придется купить новую рассаду помидоров.

Первая помощь

При оптимистичной оценки окажите подмерзшим томатам скорую «фитопомощь», удалив поврежденные морозом листья. Протрите лезвие ножниц спиртом или окуните в отбеливатель и обрежьте пораженные листья до той точки, где начинается здоровая ткань.

Полейте почву вечером перед заморозками теплой, настоянной под солнцем или в комнате водой, и установите прямо в теплице над томатами дуги. Натяните ткань, чтобы получился двойной парник, но не допускайте контакты материала с растениями, так как это снижает уровень защиты от заморозков.

Самую маленькую рассаду накрывают пластиковыми контейнерами из обычных бутылок со срезанными верхушками. Все укрывные материалы и приспособления убирают утром, когда появляется солнце, и снова устанавливают вечером до устойчиво теплых температур.

Разумеется, нельзя не сказать и о батарее из бутылок с горячей водой, установленных в проходах. Есть замечание: бутылки должны быть плотно закрыты, чтобы сохранять и излучать тепло.

Микротеплица на скорую руку

Если вы не можете позволить себе традиционную теплицу, есть бюджетный вариант! Вы можете быстро построить для томатов тепличную «коробку».

Начните с создания каркаса в виде клетки вокруг томатного растения. Затем возьмите парниковый пластик (или любую старую ткань на крайний случай) и оберните раму. Запечатайте материал с наружной стороны клейкой лентой.

Такая микротеплица может устанавливаться и сниматься с растения по мере необходимости. Держите поблизости солому, чтобы в холодные ночи замульчировать томатную коробку по бокам.

Советы на будущее

Если думаете о том, что нашли и посадили «морозостойкие помидоры», а теперь можете не беспокоиться о возвратных заморозках, обратите внимание, что не существует сортов, способных выдержать настоящие заморозки.

Если вы живете в прохладном климате, где вегетационный период короткий, выбирайте скороспелый сорт, у которого время созревания (от прорастания семян до сбора урожая) колеблется от 45 до 90 дней.

Не высаживайте помидоры, в том числе, в теплицу до тех пор, пока температура в начале лета не поднимется, особенно ночью.