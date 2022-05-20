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52 минуты назад

В России подорожали унитазы. Что будет с ценами на сантехнику дальше?

Мира Маркина

17 мая стало известно, что в России поднялись цены на унитазы, смесители, раковины и инсталляции класса эконом. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на исследование строительной компании Pridex.

В России подорожали унитазы. Что будет дальше?
Фото: unsplash.comunsplash.com

Так, рост стоимости сантехники в России по отдельным позициям за период с февраля по апрель составил до 70%. По сравнению с 2021 годом смесители, раковины, унитазы и инсталляции класса эконом подорожали на 20–70%. Позиции премиум-класса выросли в цене на 5–25%.

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Рост цен связан с уходом европейских брендов, уверяет коммерческий директор Pridex Александр Алейников. Деятельность на территории России ограничили такие компании, как Hansgrohe, Axor, Duravit, Villeroy & Boch, Geberit и Grohe. Китайские и турецкие поставщики пользуются ситуацией и поднимают стоимость изделий.

Как подорожали товары для ванной и сантехника

  • Душевые кабины, ванные и комплектующие, душевое оборудование экономсегмента — на 30–70%;
  • Полотенцесушители: экономсегмент — до 20% (в прошлом году — до 10%), премиум-сегмент — до 15% (в прошлом году — 5%).
  • Аксессуары для санузлов (дозаторы, диспенсеры, держатели) — до 40% в экономсегменте (в 2021 году — до 15%) и до 20% в премиум-сегменте (в 2021 году — до 10%).

О перспективах цен на сантехнику в России «Рамблеру» рассказал Андрей Хрисанов — эксперт индивидуального управления ремонтно-строительными работами.

Рост цен на сантехнику связан с тем, что импортный европейский товар не завозится. Сначала был шквал спроса, скупали все по любой цене. Сейчас цены на остатки стабилизировались, но они все равно дорогие.

У людей переключается сознание на альтернативные варианты, на бюджетную сантехнику китайского или российского производителя. Производители сантехники из Турции, Китая, России воспользовались ограниченным предложением и увеличили цены, привязали цены под европейского производителя с дисконтом 20%.

Во время комплектации одного их объектов, когда начались проблемы с поставками, я успел купить несколько позиций по старым ценам.

Далее все начало резко меняться. Какие-то продавцы остановили продажи, так как не понимали, по каким ценам продавать. Некоторые необоснованно повысили цены. Люди, в том числе и я, в панике начали скупать по завышенным ценам сантехнику европейского производства, смесители, лицевые панели к ним.

Далее цены стали стабилизироваться, но пропал сам товар. Поставки из Европы отменили. Остались только альтернативные варианты замен из Турции, России, Китая.

Думаю, что пока не возобновятся поставки европейской сантехники, цены на российскую, китайскую и турецкую сантехнику не изменятся, так как на рынке отсутствует конкуренция.

Дом и сад,
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