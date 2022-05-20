В России подорожали унитазы. Что будет дальше?

17 мая стало известно, что в России поднялись цены на унитазы, смесители, раковины и инсталляции класса эконом. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на исследование строительной компании Pridex.
Так, рост стоимости сантехники в России по отдельным позициям за период с февраля по апрель составил до 70%. По сравнению с 2021 годом смесители, раковины, унитазы и инсталляции класса эконом подорожали на 20–70%. Позиции премиум-класса выросли в цене на 5–25%.
Рост цен связан с уходом европейских брендов, уверяет коммерческий директор Pridex Александр Алейников. Деятельность на территории России ограничили такие компании, как Hansgrohe, Axor, Duravit, Villeroy & Boch, Geberit и Grohe. Китайские и турецкие поставщики пользуются ситуацией и поднимают стоимость изделий.
О перспективах цен на сантехнику в России «Рамблеру» рассказал Андрей Хрисанов — эксперт индивидуального управления ремонтно-строительными работами.
Рост цен на сантехнику связан с тем, что импортный европейский товар не завозится. Сначала был шквал спроса, скупали все по любой цене. Сейчас цены на остатки стабилизировались, но они все равно дорогие.
У людей переключается сознание на альтернативные варианты, на бюджетную сантехнику китайского или российского производителя. Производители сантехники из Турции, Китая, России воспользовались ограниченным предложением и увеличили цены, привязали цены под европейского производителя с дисконтом 20%.
Во время комплектации одного их объектов, когда начались проблемы с поставками, я успел купить несколько позиций по старым ценам.
Далее все начало резко меняться. Какие-то продавцы остановили продажи, так как не понимали, по каким ценам продавать. Некоторые необоснованно повысили цены. Люди, в том числе и я, в панике начали скупать по завышенным ценам сантехнику европейского производства, смесители, лицевые панели к ним.
Далее цены стали стабилизироваться, но пропал сам товар. Поставки из Европы отменили. Остались только альтернативные варианты замен из Турции, России, Китая.
Думаю, что пока не возобновятся поставки европейской сантехники, цены на российскую, китайскую и турецкую сантехнику не изменятся, так как на рынке отсутствует конкуренция.