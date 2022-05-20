В России подорожали унитазы. Что будет дальше?

17 мая стало известно, что в России поднялись цены на унитазы, смесители, раковины и инсталляции класса эконом. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на исследование строительной компании Pridex.

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Так, рост стоимости сантехники в России по отдельным позициям за период с февраля по апрель составил до 70%. По сравнению с 2021 годом смесители, раковины, унитазы и инсталляции класса эконом подорожали на 20–70%. Позиции премиум-класса выросли в цене на 5–25%.

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Рост цен связан с уходом европейских брендов, уверяет коммерческий директор Pridex Александр Алейников. Деятельность на территории России ограничили такие компании, как Hansgrohe, Axor, Duravit, Villeroy & Boch, Geberit и Grohe. Китайские и турецкие поставщики пользуются ситуацией и поднимают стоимость изделий.

Как подорожали товары для ванной и сантехника

Душевые кабины, ванные и комплектующие, душевое оборудование экономсегмента — на 30–70%;

Полотенцесушители: экономсегмент — до 20% (в прошлом году — до 10%), премиум-сегмент — до 15% (в прошлом году — 5%).

Аксессуары для санузлов (дозаторы, диспенсеры, держатели) — до 40% в экономсегменте (в 2021 году — до 15%) и до 20% в премиум-сегменте (в 2021 году — до 10%).

О перспективах цен на сантехнику в России «Рамблеру» рассказал Андрей Хрисанов — эксперт индивидуального управления ремонтно-строительными работами.

Рост цен на сантехнику связан с тем, что импортный европейский товар не завозится. Сначала был шквал спроса, скупали все по любой цене. Сейчас цены на остатки стабилизировались, но они все равно дорогие.

У людей переключается сознание на альтернативные варианты, на бюджетную сантехнику китайского или российского производителя. Производители сантехники из Турции, Китая, России воспользовались ограниченным предложением и увеличили цены, привязали цены под европейского производителя с дисконтом 20%.

Во время комплектации одного их объектов, когда начались проблемы с поставками, я успел купить несколько позиций по старым ценам.

Далее все начало резко меняться. Какие-то продавцы остановили продажи, так как не понимали, по каким ценам продавать. Некоторые необоснованно повысили цены. Люди, в том числе и я, в панике начали скупать по завышенным ценам сантехнику европейского производства, смесители, лицевые панели к ним.

Далее цены стали стабилизироваться, но пропал сам товар. Поставки из Европы отменили. Остались только альтернативные варианты замен из Турции, России, Китая.