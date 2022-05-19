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51 минуту назад

За листьями веток не видно: секреты ухода за фикусом бенджамина

7dach.ru

В моем арсенале домашних растений произрастает три разных фикуса. Каждый по-своему уникален и хорош собой. Все они имеют разную окраску листьев, размер куста. Но сегодня я расскажу о своих фикусах, которые мне удалось вырастить.

Секреты ухода за фикусом бенджамина
Фото: 7dach.ru7dach.ru

Описание растения

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Фикус из семейства Тутовые. В домашних условиях выращивают более 20 видов этих растений. Они отличаются не только окраской, но также формой листа, габаритными размерами. Не стоит забывать о том, что фикус является ядовитым растением. В его листьях и ветках содержится млечный сок. При попадании на кожу может вызвать аллергические реакции и ожоги. Несмотря на ядовитость этого растения, оно несет и пользу.

Полезные свойства:

Позволяет справиться с недугами: болезнями сосудов, легких, расстройствами кишечника, а также бородавками, мозолями и жировиками. Его применяют при изготовлении фруктозы, каучука, лекарств, грубой ткани, глюкозы и не только.

Условия выращивания 

Любит:

  • опрыскивание;
  • рассеянное освещение летом;
  • умеренную температуру.

Не любит:

  • не переносит яркого солнца летом;
  • сквозняки и перепады температур;
  • застой влаги.

Посадка, пересадка и размножение

Пересадки цветок фикуса требует ежегодной, для этого потребуется подходящий горшок, грунт, специализированный для фикусов или декоративно-лиственных культур, и дренаж. В горшок засыпаем дренаж 2-3 см и немного грунта. Фикус аккуратно достаем из старого горшка, по возможности убираем старый субстрат, можно замочить в воде. Перемещаем фикус в новый горшок и постепенно заполняем его грунтом, аккуратно утрамбовывая, не допуская воздушных ям. Проливаем.

Размножается фикус черенкованием. Весеннюю формировку растения можно совместить с размножением. Способ черенкования самый простой. Для этого необходимо правильно выбрать черенок, он должен быть одревесневшим, самые макушки для укоренения брать не стоит. Черенок ставим в воду для удаления млечного сока, затем убираем нижние листья и помещаем черенок в теплую чистую воду. Через некоторое время черенки дадут корешки и можно будет их сразу рассадить в горшочки с питательным грунтом.

Полив и подкормки

Полив и опрыскивания производим теплой отстоянной (не менее суток) водой. Не стоит использовать для поливов домашних растений хлорированную воду. Летом поливаем чаще, не допуская пересыхания почвы, в зимнее время полив сокращаем. Поливаем до тех пор, пока в поддоне не появится вода, даем растению постоять, излишки сливаем.

Подкормки можно совместить с поливом, добавив удобрения для лиственных, кормим не чаще раза в четырнадцать дней. И только во время активного роста, в весенне-летний период.

Особенности выращивания

Если вы хотите создать комфортные условия для растения:
  • Необходима формировка (весной).
  • Растению нужен рассеянный свет летом.
  • Соответственно, требуется высокая влажность не менее 50-70%.
  • Поливать, если подсыхает верхний слой почвы на 4 см, у взрослого растения — на 8 см. Зимой поливаем реже, не допускаем застоя влаги в горшке.
  • Опрыскиваем растения, или дождевание душем.
  • Температура летом +25...+30°C, зимой +15...+20°C.
  • Не допускать сквозняки и резкие колебания температур. От этого растение начнет сбрасывать листву.
  • Пересадка больших экземпляров осуществляется раз в четыре года, выбираем горшок большего объема

Интересные факты

Считается, что если поставить фикус на кухне – вас ждет финансовое благополучие, а если поставить цветок в спальне, то бессонница навсегда покинет ваш дом. Считается, что фикус в доме защитит от зависти и злости, а также подарит счастье и здоровье обладателям. Еще он очищает воздух и улучшает ауру в доме. В древности фикус называли «семейным цветком». Доказано — фикусы трансформируют негативные эмоции в позитивные.

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