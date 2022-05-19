Секреты ухода за фикусом бенджамина

В моем арсенале домашних растений произрастает три разных фикуса. Каждый по-своему уникален и хорош собой. Все они имеют разную окраску листьев, размер куста. Но сегодня я расскажу о своих фикусах, которые мне удалось вырастить.

Фото: 7dach.ru 7dach.ru

Описание растения

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Фикус из семейства Тутовые. В домашних условиях выращивают более 20 видов этих растений. Они отличаются не только окраской, но также формой листа, габаритными размерами. Не стоит забывать о том, что фикус является ядовитым растением. В его листьях и ветках содержится млечный сок. При попадании на кожу может вызвать аллергические реакции и ожоги. Несмотря на ядовитость этого растения, оно несет и пользу.

Полезные свойства:

Позволяет справиться с недугами: болезнями сосудов, легких, расстройствами кишечника, а также бородавками, мозолями и жировиками. Его применяют при изготовлении фруктозы, каучука, лекарств, грубой ткани, глюкозы и не только.

Условия выращивания

Любит: опрыскивание;

рассеянное освещение летом;

умеренную температуру.

Не любит: не переносит яркого солнца летом;

сквозняки и перепады температур;

застой влаги.

Посадка, пересадка и размножение

Пересадки цветок фикуса требует ежегодной, для этого потребуется подходящий горшок, грунт, специализированный для фикусов или декоративно-лиственных культур, и дренаж. В горшок засыпаем дренаж 2-3 см и немного грунта. Фикус аккуратно достаем из старого горшка, по возможности убираем старый субстрат, можно замочить в воде. Перемещаем фикус в новый горшок и постепенно заполняем его грунтом, аккуратно утрамбовывая, не допуская воздушных ям. Проливаем.

Размножается фикус черенкованием. Весеннюю формировку растения можно совместить с размножением. Способ черенкования самый простой. Для этого необходимо правильно выбрать черенок, он должен быть одревесневшим, самые макушки для укоренения брать не стоит. Черенок ставим в воду для удаления млечного сока, затем убираем нижние листья и помещаем черенок в теплую чистую воду. Через некоторое время черенки дадут корешки и можно будет их сразу рассадить в горшочки с питательным грунтом.

Полив и подкормки

Полив и опрыскивания производим теплой отстоянной (не менее суток) водой. Не стоит использовать для поливов домашних растений хлорированную воду. Летом поливаем чаще, не допуская пересыхания почвы, в зимнее время полив сокращаем. Поливаем до тех пор, пока в поддоне не появится вода, даем растению постоять, излишки сливаем.

Подкормки можно совместить с поливом, добавив удобрения для лиственных, кормим не чаще раза в четырнадцать дней. И только во время активного роста, в весенне-летний период.

Особенности выращивания

Необходима формировка (весной).

Растению нужен рассеянный свет летом.

Соответственно, требуется высокая влажность не менее 50-70%.

Поливать, если подсыхает верхний слой почвы на 4 см, у взрослого растения — на 8 см. Зимой поливаем реже, не допускаем застоя влаги в горшке.

Опрыскиваем растения, или дождевание душем.

Температура летом +25...+30°C, зимой +15...+20°C.

Не допускать сквозняки и резкие колебания температур. От этого растение начнет сбрасывать листву.

Пересадка больших экземпляров осуществляется раз в четыре года, выбираем горшок большего объема Если вы хотите создать комфортные условия для растения:

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