Секреты ухода за фикусом бенджамина

В моем арсенале домашних растений произрастает три разных фикуса. Каждый по-своему уникален и хорош собой. Все они имеют разную окраску листьев, размер куста. Но сегодня я расскажу о своих фикусах, которые мне удалось вырастить.
Фикус из семейства Тутовые. В домашних условиях выращивают более 20 видов этих растений. Они отличаются не только окраской, но также формой листа, габаритными размерами. Не стоит забывать о том, что фикус является ядовитым растением. В его листьях и ветках содержится млечный сок. При попадании на кожу может вызвать аллергические реакции и ожоги. Несмотря на ядовитость этого растения, оно несет и пользу.
Позволяет справиться с недугами: болезнями сосудов, легких, расстройствами кишечника, а также бородавками, мозолями и жировиками. Его применяют при изготовлении фруктозы, каучука, лекарств, грубой ткани, глюкозы и не только.
Пересадки цветок фикуса требует ежегодной, для этого потребуется подходящий горшок, грунт, специализированный для фикусов или декоративно-лиственных культур, и дренаж. В горшок засыпаем дренаж 2-3 см и немного грунта. Фикус аккуратно достаем из старого горшка, по возможности убираем старый субстрат, можно замочить в воде. Перемещаем фикус в новый горшок и постепенно заполняем его грунтом, аккуратно утрамбовывая, не допуская воздушных ям. Проливаем.
Размножается фикус черенкованием. Весеннюю формировку растения можно совместить с размножением. Способ черенкования самый простой. Для этого необходимо правильно выбрать черенок, он должен быть одревесневшим, самые макушки для укоренения брать не стоит. Черенок ставим в воду для удаления млечного сока, затем убираем нижние листья и помещаем черенок в теплую чистую воду. Через некоторое время черенки дадут корешки и можно будет их сразу рассадить в горшочки с питательным грунтом.
Полив и опрыскивания производим теплой отстоянной (не менее суток) водой. Не стоит использовать для поливов домашних растений хлорированную воду. Летом поливаем чаще, не допуская пересыхания почвы, в зимнее время полив сокращаем. Поливаем до тех пор, пока в поддоне не появится вода, даем растению постоять, излишки сливаем.
Подкормки можно совместить с поливом, добавив удобрения для лиственных, кормим не чаще раза в четырнадцать дней. И только во время активного роста, в весенне-летний период.
Считается, что если поставить фикус на кухне – вас ждет финансовое благополучие, а если поставить цветок в спальне, то бессонница навсегда покинет ваш дом. Считается, что фикус в доме защитит от зависти и злости, а также подарит счастье и здоровье обладателям. Еще он очищает воздух и улучшает ауру в доме. В древности фикус называли «семейным цветком». Доказано — фикусы трансформируют негативные эмоции в позитивные.