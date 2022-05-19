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59 минут назад

Перечислены культуры, которые можно посадить в конце мая

Мира Маркина

Картофель, капуста и кабачки – овощные культуры, которые еще не поздно посадить в мае, считают эксперты. Важным нюансам посадок, сделанным в конце весны, посвящена статья на портале «Вести Подмосковья».

Перечислены культуры, которые можно посадить в конце мая
Фото: unsplash.comunsplash.com

Картофель можно сажать на протяжении всего последнего месяца весны, если почва прогрелась до шести-восьми градусов на глубине восьми-десяти сантиметров.

Еще не поздно посеять семена редиса и моркови, а также белокочанной, краснокочанной и брюссельской капусты, свеклы.

Если вы планируете посадить тыкву, кабачки и патиссоны, рекомендуется сделать это в мае.

Чтобы уже через два-два с половиной месяца иметь на столе домашний щавель и петрушку, стоит заняться их посадкой уже сейчас.

Ранее «Рамблер» рассказал, что посадить на участке, чтобы не было комаров.

Дом и сад,
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