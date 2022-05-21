Россиянам дали рекомендации по безопасной работе на даче

Рекомендации по безопасной работе на даче россиянам дал заведующий взрослой поликлиникой Видновской больницы Тимур Асанов. Его советами поделился Telegram-канал «Подмосковье сегодня».
«Не стоит заходить в огород и сразу приступать к серьезным нагрузкам — для них нужна разминка», — подчеркнул врач. Он отметил, что, «разогревшись», многие начинают раздеваться даже при условии прохладной погоды, но так делать не надо — можно легко простыть.
Если при работе нужно низко наклоняться, лучше встать на четвереньки, продолжил Асанов. В таком положении позвоночник сохраняет естественные изгибы и нагрузка распределяется равномерно, объяснил он.
«Не нужно переносить тяжести в одиночку. Следует использовать тележки и регулярно устраивать перерывы — каждые полчаса ложиться на ровную поверхность, чтобы мышцы расслабились», — посоветовал медик. Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя поднимать тяжести рывком, переносить грузы в одной руке и долго находиться в одном положении.
«Если боли все же возникли, нельзя продолжать работу. Нужно отдохнуть, воспользоваться местным обезболивающим средством. Можно повязать на поясницу шерстяной платок», — сказал Асанов. Но горячие ванны или разогревающие компрессы, по его мнению, применять не стоит.