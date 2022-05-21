Россиянам дали рекомендации по безопасной работе на даче

«Не нужно переносить тяжести в одиночку. Следует использовать тележки и регулярно устраивать перерывы — каждые полчаса ложиться на ровную поверхность, чтобы мышцы расслабились», — посоветовал медик. Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя поднимать тяжести рывком, переносить грузы в одной руке и долго находиться в одном положении.