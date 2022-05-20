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2 часа назад

Работающие способы избавиться от грибка в ванной

Lenta.ru

Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов назвал работающие способы избавления от грибка в ванной и предотвращения его появления вновь. Специалист отметил, что плесень и грибок в начальной стадии помогут убрать средства, содержащие гидрохлорид натрия (например, «Белизна» или «Domestos-гель»). Этот раствор в беседе с «Лентой.ру» специалист назвал лучшим средством борьбы с плесенью.

Работающие способы избавиться от грибка в ванной
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Гидрохлорид натрия является сильным окислителем и удаляет черные следы на поверхности плиточных швов. Нанесите состав кистью или губкой на поверхность и оставьте на 30 минут. После протрите и смойте водой. Если не удалось избавиться от плесени полностью, процедуру нужно повторить»,

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— рассказал Соколов.

Для запущенных случаев понадобятся более сильные специализированные средства, уточнил специалист. Их легко определить по указаниям на этикетках «Против черной плесени», «Антиплесень» и подобным.

«Эти хлорсодержащие средства имеют в составе фунгициды и антисептические добавки, которые позволяют бороться даже с глубоко въевшимися загрязнениями биологического характера, — уточнил специалист. — Они подходят не только для плиточных швов, но также для обработки слоя герметика или углов. В зависимости от степени загрязнения может понадобиться нанесение в несколько этапов».

Соколов обратил особое внимание на то, что, если в ванной комнате есть акриловые поверхности, нельзя допускать попадания на них хлорсодержащих составов. Они могут оставить пятна или разрушить структуру материала.

Для профилактики грибка и плесени можно использовать и народные средства. После удаления черных пятен следует обработать поверхность антисептическим составом, дополнил советы специалист.

«Можно приготовить раствор буры с водой в пропорции 1:10. Также действенным считается раствор масла чайного дерева в пропорции 0,5 чайной ложки масла на 100 миллилитров воды. Наносить такой состав следует ежедневно в течение недели. Такая мера поможет убить питательную среду для размножения микроорганизмов»,

— отметил Максим Соколов.

Чтобы плесень не вернулась, необходимо бороться с ее причиной — сыростью, подвел итог собеседник «Ленты.ру». В помещении с повышенной влажностью должна быть хорошая вентиляция или регулярные проветривания. В ванной комнате не будет лишним установить полотенцесушитель.

Дом и сад,Максим Соколов,
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