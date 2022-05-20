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2 часа назад

Агроном рассказала, как перевезти рассаду на дачу

Москва24иещё 1

Перед перевозкой рассады на дачу ее необходимо правильно закалить, сообщает "Вечерняя Москва". Агроном Октябрина Ганичкина рассказала, что делать это необходимо за две недели до посадки. Для этого рассаду можно вынести на балкон или лоджию.

Агроном рассказала, как перевезти рассаду на дачу
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Я отношу днем на улицу, ночью – в квартиру. Днем сейчас температура холодная, но она плюсовая. Если будет больше 10 градусов, любая рассада такую температуру выдерживает и закаляется,"

– пояснила Ганичкина.

По ее словам, при закалке рассады почва должна быть влажной. В противном случае растения быстро завянут. За два–три дня до перевозки рекомендуется прекратить поливать рассаду.

Специалист отметила, что при влажной земле быстро поломаются стебли.

"Когда вы ее привезли, выставили в теплицу, поставили на проход, тогда уже можно хорошо пролить, а на второй день – высадить во влажные политые лунки",

– подчеркнула Ганичкина.

Агроном добавила, что лучше всего перевозить рассаду в горшочках, которые сложены в картонные ящики. Удобнее всего отвезти растения на машине, однако в этом случае лучше их не ставить возле окна.

Дом и сад,Октябрина Ганичкина,
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