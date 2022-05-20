Секреты ухода за юккой, о которых многие не знают

Замечательная юкка — это мой долгожитель. Живет у меня почти 10 лет. Я приобрела её в садовом магазине, когда она была маленькой. За время, которое она живёт у меня, юкка выросла и превратилась в большую и красивую «пальму». Пришло её время, чтобы показаться во всей своей красе читателям сайта 7dach.ru.

Фото: 7dach.ru 7dach.ru

Описание растения

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Юкка — вечнозеленое многолетнее растение, которое имеет толстый ствол и жесткие мечевидные листья. Листья могут вырасти в ширину от 2 до 8 см, а в длину достичь до 30-100 см.

Юкка относится к семейству Спаржевые. Родиной является Мексика и Центральная Америка. Юкка цветёт очень редко небольшими беловато- желтоватыми цветками, похожими на колокольчики.

Условия выращивания

Рассеянный солнечный свет

Удобрения

Рыхлый грунт

Влажный воздух

Опрыскивание Юкка любит:

Тень

Переувлажнение почвы

Сквозняки

Низкую температуру воздуха Юкка не любит:

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Посадка, пересадка и размножение

Во время посадки растения необходимо знать, что почва должна быть нейтральной (ph 6-6,5), лёгкой и рыхлой, с добавлением песка, так как корни растения должны дышать. Для хорошего развития растения необходимо положить дренаж на дно горшка. Сам горшок лучше выбирать большого размера, чтобы корневая система растения хорошо развивалась.

Пересадка юкки должна проводиться в весеннее время. Горшок можно взять побольше размером, в котором обязательно должны быть дренажные отверстия. На дно горшка положить керамзит или гальку. В грунт необходимо внести крупный песок, около 30% от всего земляного субстрата.

Размножение юкки может быть с помощью семян, но это очень трудоёмкий процесс, который выполняют только специалисты. Обычно размножение юкки проводят делением взрослого растения или укоренением части стеблей. Можно поставить в воду черенок и ждать, когда появится корень, либо сразу посадить в грунт.

Полив и подкормка

По состоянию листьев можно понять, что пришло время поливать растение. Обычно полив проводится тёплой отстоявшейся водой 1 раз в 2 недели. Юкка очень любит, когда её опрыскивают и протирают листья от пыли влажной тряпочкой.

Подкормку юкка очень любит, особенно если удобрение органо-минеральное, комплексное и содержит повышенное содержание цинка, марганца и кальция. Начинать выносить удобрение следует только в весеннее и летнее время. 1-2 раза в месяц. Осенью и зимой подкормки не вносят, так как растение в это время отдыхает. Так же нельзя давать подкормки после пересадки растения.

Особенности выращивания Юкка любит рассеянный яркий солнечный свет.

Лучше растет на южной стороне комнаты.

Горшок, в котором растёт юкка, должен быть больших размеров.

Можно использовать подпорки или колышки для поддержки растения.

Растение любит опрыскивание по листу.