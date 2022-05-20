Специалист объяснила, как перевозить рассаду

«Рассаду закаливают за две недели до посадки. Нужно вынести на балкон или лоджию и там закалять. Я отношу днем на улицу, ночью — в квартиру. Днем сейчас температура холодная, но она плюсовая. Если будет больше 10 градусов, любая рассада такую температуру выдерживает и закаляется», — объяснила специалист.