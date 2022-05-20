Специалист объяснила, как перевозить рассаду

Агроном Октябрина Ганичкина рассказала, что рассада нуждается в закаливании перед переездом на дачу. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».
«Рассаду закаливают за две недели до посадки. Нужно вынести на балкон или лоджию и там закалять. Я отношу днем на улицу, ночью — в квартиру. Днем сейчас температура холодная, но она плюсовая. Если будет больше 10 градусов, любая рассада такую температуру выдерживает и закаляется», — объяснила специалист.
Закаливание должно быть влажным, так растения не завянут. За несколько дней до переезда на дачу нужно прекратить полив и дождаться высыхания почвы в горшке.
«Если земля будет влажной, будут быстро идти переломы, стебли поломаются. Когда вы ее привезли, выставили в теплицу, поставили на проход, тогда уже можно хорошо пролить, а на второй день — высадить во влажные политые лунки», — добавила Ганичкина.
Как отметила агроном, рассада должна быть в горшках. Их следует поместить в картонные ящики. Лучше отвозить рассаду на машине, но не ставить коробку около окна, чтобы дневное солнце не обожгло молодые листья.
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