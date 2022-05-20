5 опасных компонентов в составе бытовой химии и привычных вещей

Известные врачи назвали пять опасных компонентов в составе бытовой химии и привычных вещей. По их словам, ядовитый свинец в краске и бензол в аэрозоле могут вызывать головные боли, тошноту и прочие негативные последствия для организма, пишет издание ETNT.

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По мнению врачей, даже в доме можно найти опасные токсины и химические вещества, которые могут не только входить в состав бытовой химии, но и находиться в продуктах или других обычных предметах.

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Например, одним из опасных компонентов являются флататы. Они содержатся в медицинских изделиях, игрушках, упаковках, пластиковых картах, ковровых и настенных покрытиях, натяжных потолках, чистящих средствах. Эти вещества могут спровоцировать проблемы с репродуктивной функцией.

«Если вы используете чистящее средство с ароматом, то, скорее всего, в нем присутствуют фталаты, даже если они и не указаны в составе»,

— уточнила Хизер Патисол, эксперт по неврологии и токсикологии из Университета штата Северная Каролина.

Следующим опасным для здоровья компонентом, по мнению экспертов, является BPA, или бисфенол А. Это вещество можно найти буквально во всем: от кулера для воды до контейнера для еды или тары для газированных напитков. Ряд экспериментов на мышах, утверждают авторы статьи, показали, что бисфенол А может вызвать предраковые состояния.

Свинец, содержащийся в некоторых красках, ежегодно вредит здоровью миллионов людей, в том числе и детей, утверждают врачи. Они перечислили типичные симптомы интоксикации свинцом: резкие скачки кровяного давления, головные боли, головокружение, снижение двигательных навыков, усталость и потеря памяти.

Напомнили авторы статьи и об опасности пестицидов.

«Пестициды могут разрушить эндокринную систему»,

— уточняет соавтор исследования Карло Лейферт, доктор медицинских наук.

Чтобы избежать их воздействия, стоит придерживаться средиземноморской диеты и выбирать органические продукты питания.

Врачи призвали отказаться и от освежителей воздуха. Аэрозоли могут выделять опасные химические вещества, такие как формальдегид, ацетальдегид, бензол, толуол, этилбензол и ксилолы. Эти компоненты могут раздражать глаза, нос и горло, а также вызывать головные боли и тошноту.