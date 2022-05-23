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3 часа назад

5 ошибок в интерьере, которые легко исправить

WomanHit.ru

Чтобы квартира стала настоящим местом силы, необходимо сделать помещение комфортным и привлекательным

5 ошибок в интерьере, которые легко исправить
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Даже в квартире самой чистоплотной хозяйки может быть неуютно, словно в больничной палате, а в доме любительницы творческого беспорядка — очень комфортно. Это ощущение не зависит от квадратных метров, расположения или стоимости мебели. Дизайнеры считают, что уют — вполне объяснимое понятие, которое можно создать в любом пространстве, устранив несколько ошибок.

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Ошибка № 1: ощущение пустого пространства

В СССР было принято расставлять мебель вдоль стен, оставляя центр комнаты пустой. Эта традиция оказалась весьма живучей: даже сейчас таким же принципом расстановки пользуются многие. Но дизайнеры интерьера считают, что свободный центр комнаты создает ощущение пустого пространства, характерного для офисных помещений. Как исправить: сгруппируйте мебель, устройте островок из дивана и кресел, поставьте в центр журнальный столик. Так помещение будет более гармоничным.

Ошибка №2: Голые стены

Вертикальное пространство дома часто остается не использованным, конечно, это не повод повесить на стены ковер, как делали наши бабушки. Но голые стены выглядят не слишком уютно, напоминают больницу. Как исправить: используйте легкие полки для свечей, книг, сувениров или выберите стильные постеры, которые подходят к интерьеру.

Ошибка №3: не предусмотрены места для отдыха

Диван у телевизора не может быть местом для релакса сам по себе, он не выглядит уютным. А стилисты уверены, чем больше в квартире уголков для расслабления, тем более комфортным выглядит пространство. Как исправить: найдите в квартире место для кресла, пуфика, положите на диван пушистый плед и несколько подушек. Пусть эти места настраивают на расслабление.

Ошибка №4: в интерьере не хватает цвета

Минимализм — всегда выигрышный вариант, особенно для небольших квартир. Но отсутствие ярких акцентов делает помещение безликим и пустым. Как исправить: Учимся у скандинавов — именно они придумали и сделали популярным минималистический дизайн с яркими деталями. Такими могут стать диванные подушки, ковры, растения и кашпо для них, постеры.

Ошибка №5: неправильное освещение

Если единственным источником искусственного света в квартире остается люстра или лампы в потолке, комната будет выглядеть плоской и неуютной. К тому, иногда смотреть кино, читать или болтать с близкими хочется при приглушенном освещении. Как исправить: дизайнеры рекомендуют организовать несколько уровней освещения: добавьте торшеры или бра, однотонные гирлянды, а еще лавовые лампы и, конечно, свечи.

Дом и сад,
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