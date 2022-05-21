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20 минут назад

Как быстро и без разводов помыть окна

Мира Маркина

В наше время в помощь хозяйке изобретено огромное количество приспособлений, от самых простых и бюджетных, до дорогих роботов, которые пылесосят и моют полы или окна без вашего участия. Однако не все имеют возможность приобрести таких помощников или же по другим причинам предпочитают выполнять уборку традиционными методами - самостоятельно. В этом материале Рамблер собрал простые советы, которые помогут помыть окна в квартире быстро и без разводов.

Как быстро и без разводов помыть окна
Фото: pixabay.compixabay.com

Для начала стоит отметить, что вопреки всеобщим убеждениям, что окна надо мыть в хорошую погоду, гораздо эффективнее делать это именно в пасмурную. Это объясняется тем, что при солнечной погоде средство, которое вы распыляете на стекла, быстро высыхает, что усложняет процесс уборки, и это является одной из причин появляющихся разводов. Однако использование бытовой химии совершенно необязательно, так как и обычная вода прекрасно справится с поставленной задачей.

Для того, чтобы мытье окон стало проходить заметно быстрее, обзаведитесь специальным скребком для мытья окон. Их сейчас легко найти и в магазинах, и в интернете. Оптимальным вариантом будет купить щетку, у которой с одной стороны губка, с другой - водосгон.

Используйте такой алгоритм уборки:

  • размочить приставшую к окнам пыль и грязь обыкновенной влажной тряпкой или с помощью пульверизатора,
  • промыть начисто сырой губкой,
  • убрать остатки воды водосгоном.

Для дополнительного блеска можно использовать газету - она хорошо устранит влагу, если та осталась на стекле, и отполирует его.

  • Если у вас дома нет такого скребка с губкой для мытья окон, то можете ограничиться простым сочетанием "вода + газета". Для этого удалите грязь с поверхности стекла тряпкой, смоченной в воде и вытрите насухо с помощью обыкновенной газеты. А если не оказалось и газеты под рукой, вытрете окно насухо тряпкой из микрофибры - такой материал позволить хорошо собрать влагу и не оставит разводов.
Дом и сад,
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