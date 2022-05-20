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1 час назад

Садовод объяснила, как правильно сажать огурцы, чтобы собрать щедрый урожай

Газета.Ru

Эксперт по садоводству раскрыла секреты правильной посадки огурцов. Об этом сообщает Express.

Садовод объяснила, как правильно сажать огурцы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Кэрол Кляйн, известный садовод и ведущая тематического шоу на британском телевидении, объяснила, как следует сажать огурцы, чтобы собрать щедрый урожай. По словам эксперта, важно правильным образом разместить семена в грунте — вертикально, а не плашмя.

Объясняется, что эта хитрость предотвратит гниение семян в почве, а значит, позволит впоследствии собрать более щедрый урожай овощей. Каждое отдельное семя следует сажать в отдельную емкость. Чтобы рассада не упала и росла ввысь, рекомендуется использовать специальные колышки.

Отмечается, что оптимальная высота готовой к высадке рассады огурцов составляет около 20-25 сантиметров. Высаживать саженцы лучше под укрытие.

Дом и сад,
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