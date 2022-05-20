Садовод объяснила, как правильно сажать огурцы

Эксперт по садоводству раскрыла секреты правильной посадки огурцов. Об этом сообщает Express.

Кэрол Кляйн, известный садовод и ведущая тематического шоу на британском телевидении, объяснила, как следует сажать огурцы, чтобы собрать щедрый урожай. По словам эксперта, важно правильным образом разместить семена в грунте — вертикально, а не плашмя.

Объясняется, что эта хитрость предотвратит гниение семян в почве, а значит, позволит впоследствии собрать более щедрый урожай овощей. Каждое отдельное семя следует сажать в отдельную емкость. Чтобы рассада не упала и росла ввысь, рекомендуется использовать специальные колышки.