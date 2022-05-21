Можно ли удобрять рассаду томатов яйцом и бананом

Одни владельцы огородов пользуются проверенными методами подкормки и удобрения, другие не прочь поэкспериментировать. В последнее время в социальных сетях бурно обсуждают все плюсы и минусы подкормки помидорной рассады с помощью банана и яйца. «Рамблер» разобрался в вопросе.

Фото: Pixabay Pixabay

Слухи о чудодейственной силе яичной подкормки циркулируют еще с девяностых годов. Но все дело в нюансах. Некоторые используют непосредственно яйца, однако это неправильное решение. Пользователи соцсетей делятся своим отрицательным опытом:

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qwerty154: «Яйцом вы привлечете полевок, кротов, а бананом — муравьев. Корни ваших томатов будут испорчены, и вообще вы всю эту живность потом с огорода замучаетесь выводить»

Marmeladoff: «Ни при каких обстоятельствах нельзя добавлять в почву яйцо. Оно там загниет и устроит адский серный запах и буйство бактерий, которое рассада может не пережить»

Поэтому экспериментировать можно с яичной скорлупой, которую нужно специальным образом подготовить. Одни огородники очищают от остатков белка, высушивают и измельчают скорлупу, после чего смешивают с грунтом. Таким образом скорлупа работает как источник кальция, калия, фосфора и других полезных веществ для растений. Но такого же эффекта можно добиться, используя мел или древесную золу, при этом без лишней волокиты с высушиванием и обработкой скорлупы.

Другие огородники делают своеобразный коктейль, хотя его запах может вынести не каждый человек. Для этого скорлупу помещают в бутылку или банку и заливают водой или заполняют снегом. После этого жидкость настаивают не меньше трех дней. Как только появится специфический запах сероводорода, а настой станет мутным, его можно использовать для полива.

Впрочем, используя яичную скорлупу, нужно не забывать о мерах предосторожности.

Во-первых, не стоит перебарщивать с количеством, ведь избыток кальция помешает усвоить другие вещества. Поэтому настой нужно делать из расчета литр воды на скорлупу от пяти-шести яиц. Во-вторых, надо тщательно удалять присохший яичный белок, иначе помидоры станут приманкой для вредных бактерий и вредителей. В-третьих, скорлупу необходимо тщательно перемолоть, а лучше всего превратить в пыль. В-четвертых, кормить рассаду нужно раз в две недели в таких пропорциях: одна столовая ложка на стакан объемом в 200 грамм.

Что касается банановой кожуры, то многие огородники считают, что кожура вредна, если ее просто добавить в грунт.

Kellymilena: «На деле практически не разлагается, а просто чернеет и быстро высыхает кожура от банана. Поэтому закладывать ее в компост смысла нет. Но есть иной способ делать удобрение из банановой кожуры другим способом. Лучше делать из них водный раствор. Такое вещество растениям очень полезно, поскольку содержит калий, фосфор и прочие минеральные вещества»

Вова: «Эффективность высадки рассады томатов в грунт с добавлением банана равна абсолютному нулю по причине неусвояемости корнями растений. Кожура банана содержит липиды, белки, клетчатку и углеводы в том виде, в котором их нет в плодородной почве. Чтобы эти вещества перешли в удобоваримые для растения фосфорные и калийные вещества, кожура должна перегнить в компост. Перегной созревает в течение 3-4 месяцев. Таким образом, банан, положенный при высадке рассады томатов в грунт, пролежит в земле без всякой пользы»

Дачники часто применяют для подкормки настой из банановых шкурок, как свежих, так и высушенных.

В первом случае кожуру от трех бананов нужно положить в трехлитровую банку, залить водой и настаивать три дня. Потом получившийся экстракт надо смешать в ведре с водой и поливать раз в день в течение недели.

Во втором случае четыре высушенные кожуры двое суток настаиваются в литре воды, после чего также разбавляются водой в ведре. Полив осуществляется в том же режиме.

Однако некоторые опытные огородники предпочитают подстраховаться и ферментировать кожуру для рассады.