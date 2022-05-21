Дачникам дали советы по посадке моркови с повышением урожайности

Эксперты в области посадок и ведения дачного хозяйства поделились секретами посадки моркови. Если соблюдать все условия, можно получить достойный урожай корнеплодов, сообщает PRIMPRESS.
В первую очередь специалисты советуют обратить внимание на грунт, в который будет происходить высадка семян. Он должен быть равномерным, чистым, без различных примесей, хорошо разрыхленным и увлажненным.
Сами семена растения должны источать соответствующих аромат, что свидетельствует об их свежести. Приобретать семена стоит в специализированных магазинах и следовать инструкции на упаковке, которая соответствует каждому определенному сорту.
Сеять морковь стоит семенами на расстоянии 2–5 сантиметров друг от друга, присыпая сверху землей. Лучше проводить посадку в безветренную погоду, чтобы избежать раскидывания семян.
Также перед высадкой семена можно замочить в воде на 24–48 часов. Считается, что это способствует лучшему созреванию растения.
Морковь не является сложной культурой, и вырастить ее можно в любых условиях. Ей хватает естественных поливов, если летний сезон не был засушливым. Дополнительно удобрять растение тоже нет необходимости.