Дачникам дали советы по посадке моркови с повышением урожайности

Эксперты в области посадок и ведения дачного хозяйства поделились секретами посадки моркови. Если соблюдать все условия, можно получить достойный урожай корнеплодов, сообщает PRIMPRESS.

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В первую очередь специалисты советуют обратить внимание на грунт, в который будет происходить высадка семян. Он должен быть равномерным, чистым, без различных примесей, хорошо разрыхленным и увлажненным.

Сами семена растения должны источать соответствующих аромат, что свидетельствует об их свежести. Приобретать семена стоит в специализированных магазинах и следовать инструкции на упаковке, которая соответствует каждому определенному сорту.

Сеять морковь стоит семенами на расстоянии 2–5 сантиметров друг от друга, присыпая сверху землей. Лучше проводить посадку в безветренную погоду, чтобы избежать раскидывания семян.

Также перед высадкой семена можно замочить в воде на 24–48 часов. Считается, что это способствует лучшему созреванию растения.