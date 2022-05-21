Идеи для дачи и сада: 10 дивных дизайнхаков

Дача — это вовсе не обязательно постоянная прополка картошки, стройка и уход за грядками. Фантазия и немного усилий — и вы снова оцените близость природы, беззаботность каникул и радость от создания красоты вокруг собственными руками.

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10. Волшебные огни

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В сумерках наслаждайтесь чаем на веранде, включив простую гирлянду из лампочек. Осторожнее со свечами — зажигайте их в банках с водой и держите под присмотром. Установите на участке фонарики, заряжающиеся от солнечного света, и ночью ваш сад будет полон волшебного мерцания.

9. Летний душ

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Вода освежит в жару — только найдите или организуйте укромный уголок. Теперь вам не нужно тратить время на дорогу в душный пыльный город, чтобы вымыться — если у вас на даче есть колодец, установить летний душ довольно просто.

8. Гамак в саду

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Всего лишь пара креплений, плотная ткань — и у вас готово лучшее место для дачного отдыха. Лениво покачиваясь в гамаке и потягивая прохладный лимонад, вы забудете обо всех проблемах.

7. Кулер для напитков

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Вы спросите: откуда взять прохладный лимонад в жару, если холодильник занят? Лёд можно привезти из города в переносном мини-холодильнике или специальном пакете, а хранить, например, в ведре в колодце. Соедините вёдра и небольшие столики для удобного охлаждения напитков для вечеринки в саду.

6. Настоящий шалаш

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Дети будут вам благодарны, если смогут играть всё лето в домике из веток или покрывал. Устройте внутри освещение из гирлянд, принесите побольше подушек и рассказывайте друг другу волшебные истории.

5. Уголок для чтения

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Место, чтобы полностью погрузиться в интересную книгу, может быть любым, но для вашего собственного удобства позаботьтесь о нём заранее — беседка, уголок веранды или шезлонг под навесом. Пусть там обязательно будут подушки, крыша на случай дождя и запас лёгких закусок, чтобы не отрываться от чтения.

4. Зеркала на заборе

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Зеркала визуально увеличивают пространство — это всем известно. Даже если это пространство — маленький дачный дворик. А ещё эти зеркала из старых рам на заборе пускают весёлые солнечные зайчики, и в них можно полюбоваться на свой загар.

3. Вкопанный батут

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Прыжки на батуте — занятие весёлое, но травмоопасное. Если же ножки вкопать поглубже, до уровня земли — радости не убавится, зато падение будет более безопасным.

2. Музыка ветра

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Звуки нежного перезвона на ветру порадуют вас и отпугнут птиц, клюющих урожай. Купите готовую музыку ветра или сделайте сами подвеску из раковин, бутылок, даже ключей.

1. Сказочный забор

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