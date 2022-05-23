Как ускорить созревание компостной кучи на участке

Существует 4 правила ускорения процесса разложения и создания хорошей компостной кучи: достижение надлежащего объема, верный баланс углерода и азота, соблюдение влажности и регулярное переворачивание.

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Лучшие температуры для разложения компоста находятся в диапазоне от 65 до 71 °C: при этом гибнут патогены и семена сорняков, а полезные микроорганизмы выживают. Запустить процесс компостирования можно, соблюдая следующие правила.

Правильный размер

Небольшие компостные кучи не могут удерживать тепло столь же эффективно, как большие. Минимальный размер должен составлять хотя бы 1 куб. м, поэтому следует добавлять больше биоматериала.

Правильный баланс влаги

Эффективные компостные кучи содержат от 40 до 60% влаги. Подстилка из веток на дне сохранит воздух внутри компостной кучи и позволит запускать аэробное, или «с воздухом», компостирование, сливая лишнюю воду. Оно происходит быстрее и уменьшает запах.

Регулярное перемешивание

Переворачивая компостную кучу ежедневно, вы получите перегной через 2 недели. Если перетряхивать ее через день, результат будет через 3 недели. При перемешивании компостной кучи раз в 3 дня результат можно ждать спустя месяц.

Баланс между азотными и углеродными материалами

30 частей углерода (коричневый цвет) на 1 часть азота (зеленый). При этом измельченный картон имеет очень высокое отношение углерода к азоту (примерно 350 к 1), в то время как высушенные листья содержат сравнительно меньше углерода (60 к 1). Вполне эффективно подбрасывать 3 ведра углеродных материалов на 1 ведро азотных. Когда ощущается резкий запах, это говорит об избытке азота. Остановка разложения говорит о том, что внесено слишком много углеродного компонента. Скорректировать это просто, добавив больше материалов, богатых азотом. Этот компонент предоставит микробам, работающим в куче, белок, который нужен для быстрого размножения. Чем больше микроорганизмов разрушает материалы, тем быстрее производится компост.