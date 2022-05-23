Эксперт назвал самую энергозатратную домашнюю технику

Вся причина такого большого энергопотребления в том, что холодильник работает целые сутки и никогда не выключается. На холодильник приходится от 20 до 30 % всего энергопотребления. На втором месте по тратам находится освещение. Малоземов отметил, что часть россиян до сих пор не поменяла обычные лампы на светодиодные, и зря.