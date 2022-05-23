Эксперт назвал самую энергозатратную домашнюю технику

Ведущий программы «Чудо техники» на НТВ Сергей Малоземов рассказал россиянам о том, какие приборы потребляют больше всего электроэнергии.
«Самый главный «прожорливый» элемент нашего дома в электрическом смысле – это холодильник», – объяснил эксперт.
Вся причина такого большого энергопотребления в том, что холодильник работает целые сутки и никогда не выключается. На холодильник приходится от 20 до 30 % всего энергопотребления. На втором месте по тратам находится освещение. Малоземов отметил, что часть россиян до сих пор не поменяла обычные лампы на светодиодные, и зря.
Такая замена поможет обеспечить до 90 % экономии. Перед наступлением лета стоит помнить о том, что кондиционеры тоже расходуют много энергии. Чтобы сэкономить, стоит включать аппарат в режим поддержания температуры, закрывать окна и шторы, чтобы солнце дополнительно не нагревало помещение, сообщает радио «Спутник».