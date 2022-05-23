5 способов применения перекиси водорода в быту

Перекись водорода применяют чаще всего в медицине: всем известны ее дезинфицирующие свойства. Однако у этого средства есть и множество других способов применения, в том числе и в быту. О некоторых их них читайте в материале «Рамблера».
Это средство очень легко избавит зеркала от загрязнений и не оставит разводов. Достаточно лишь распылить перекись водорода на поверхность, а затем тщательно протереть бумажным полотенцем.
Перекись водорода поможет довольно легко удалить неприятные белые отложения. Поверхность с налетом необходимо просушить, после этого распылить на нее перекись и оставить на несколько часов (лучше на ночь). По истечении указанного времени очистить поверхность с помощью тряпки или старой зубной щетки (второй вариант эффективнее) и мыльной воды. Вытереть насухо.
Убить плесень довольно непросто, но в некоторых случаях на помощь придет перекись водорода. Средство следует нанести на пораженные поверхности, оставить на некоторое время, а затем тщательно протереть. Процедуру при необходимости повторить несколько раз
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Пожелтевшие белые скатерти и занавески легко можно освежить с помощью перекиси водорода. На пятна и пожелтевшие места следует налить перекись, оставить на 20-30 минут, а затем постирать в стиральной машине.
Перекись водорода в «содружестве» с содой легко помогут избавиться от нагара на дне сковородок или кастрюль. Средства следует смешать, чтобы получилась кашица, а затем хорошо протереть этой пастой проблемные места. Оставить на несколько минут, а затем тщательно смыть теплой водой.