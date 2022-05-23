Успеть до лета: как помыть окна в квартире

Поздняя весна — лучшее время для помывки окон. Так вы начнете видеть мир по-новому! "Рамблер" расскажет, как вымыть окна дома и самостоятельно.
Лучше всего мыть окна, когда на стекла не падают прямые солнечные лучи, но при этом снаружи достаточно светло. Например, раннее утро, перед закатом или просто день. Из-за за солнца чистящие растворы сохнут и оставляют разводы на стеклах.
Чтобы начать уборку, вам необходимы специальные средства:
А если захочется ускорить процесс, на помощь придут дополнительные инструменты:
Чтобы приступить к уборке, необходимо убрать все лишнее. Например, шторы постирать, растения промыть, как и москитные сетки промыть. Затем отмыть рамы и фурнитуру, потом убрать грязь и только затем отполировать стекла до блеска. И да, не забудьте о подоконнике.
Нанесите на стекло мыльный раствор или средство, возьмите резиновый скребок и удаляйте мыло S-образными движениям, перемещаясь сверху вниз. Такая последовательность поможет избежать разводов и добиться блестящего результата.
Американский эксперт по наведению чистоты Марта Стюарт рекомендует сначала протирать окна раствором воды и уксуса в соотношении 1:1, затем удалить излишки и только после браться за магазинные средства для стекол.
В желобки, куда вставляется сама оконная створка, обычно набивается много грязи. Если раму давно не мыли, очистить ее будет трудно.
Но если посыпать загрязненные участки содой, а затем залить уксусом, то вам останется лишь убрать грязную пену.