Успеть до лета: как помыть окна в квартире

Поздняя весна — лучшее время для помывки окон. Так вы начнете видеть мир по-новому! "Рамблер" расскажет, как вымыть окна дома и самостоятельно.

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Определите время

Видео дня

Лучше всего мыть окна, когда на стекла не падают прямые солнечные лучи, но при этом снаружи достаточно светло. Например, раннее утро, перед закатом или просто день. Из-за за солнца чистящие растворы сохнут и оставляют разводы на стеклах.

Что необходимо?

Чтобы начать уборку, вам необходимы специальные средства:

губка для протирания рамы и подоконников;

многоразовые салфетки или тряпочки, чтобы помыть стекла;

тряпка из микрофибры, чтобы отполировать стекла или вафельное полотенце;

средства для мытья окон или мыльный раствор.

А если захочется ускорить процесс, на помощь придут дополнительные инструменты:

Резиновый скребок, который поможет убирать излишки чистящего средства.

Щетка на телескопической ручке пригодится, когда нужно помыть очень большое окно или внешнюю сторону стекла.

Магнитная щетка состоит из двух половин, которые помещаются на внешнюю и внутреннюю сторону стекла и «держатся» друг за друга благодаря магнитам. Не придется вылезать в окно!

Автоматический стеклоочиститель сам разбрызгивает средство и всасывает остатки жидкости вместе с грязью и пылью. Минус только в цене, отдать придется где-то 4000 рублей.

Робот-мойщик крепится к стеклу на магнитах или присосках и моет окно сам, как робот-пылесос. Здесь цена и вовсе превышает 15 тысяч рублей.

Чтобы приступить к уборке, необходимо убрать все лишнее. Например, шторы постирать, растения промыть, как и москитные сетки промыть. Затем отмыть рамы и фурнитуру, потом убрать грязь и только затем отполировать стекла до блеска. И да, не забудьте о подоконнике.

Как мыть окна

S-техника

Нанесите на стекло мыльный раствор или средство, возьмите резиновый скребок и удаляйте мыло S-образными движениям, перемещаясь сверху вниз. Такая последовательность поможет избежать разводов и добиться блестящего результата.

Нет средства? Возьмите уксус

Американский эксперт по наведению чистоты Марта Стюарт рекомендует сначала протирать окна раствором воды и уксуса в соотношении 1:1, затем удалить излишки и только после браться за магазинные средства для стекол.

Используйте соду и уксус для рамы

В желобки, куда вставляется сама оконная створка, обычно набивается много грязи. Если раму давно не мыли, очистить ее будет трудно.