Названа подкормка, которая убережет чеснок от желтизны

Садовод и блогер Татьяна Щедрина в одном из роликов на своем YouTube-канале рассказала, почему желтеют побеги чеснока и как от этого можно избавиться.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Садовод объяснила, что чеснок желтеет из-за слишком влажной почвы. Например, вследствие осадков или подмывания грунтовыми водами. Заморозки, как и засуха, тоже негативно влияют на зеленый цвет культуры.

«Самая простая подкормка, которую многие уже полюбили, — это нашатырный спирт. Две столовые ложки на десять литров воды, поливаем прям по растениям и уже через два-три дня видим результат. Еще эта смесь отлично отпугивает вредителей. В спирте есть очень легкий азот, но можно подкормить и мочевиной. Если почва прохладная, то лучше подойдет аммиачная селитра», — отметила Татьяна Щедрина.

Также садовод порекомендовала развести по одной столовой ложке аммиачной селитры и сульфата магния в десяти литрах воды и полить этим раствором чеснок. Эта подкормка также поможет избавиться от пожелтения побегов и активизирует рост культуры. Однако применять ее можно не чаще раза в 10-14 дней (в зависимости от состояния растений).

Автор видео напомнила, что с середины июня вплоть до сбора урожая какие-либо подкормки чеснока следует исключить.