Названо идеальное время для полива цветов в подвесных кашпо

Эксперт компании West Coast Gardens Джейсон Вандермэй рассказал, как правильно ухаживать за цветами, растущими в подвесных кашпо. Об этом сообщает "Газета.ру".

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Он отметил, что грунт в подвесной корзине большую часть времени должен быть влажным. После полива из горшка должно вытечь не менее 10% воды. В теплые дни поливать цветы в подвесных кашпо, по словам специалиста, нужно два раза в день, а при низких температурах воздуха – один раз.

"Полив вечером определенно не приветствуется, так как растения ненавидят "ложиться спать" с мокрыми корнями",

– подчеркнул Вандермэй.

По его словам, цветы лучше всего поливать с 05:00 до 09:00, чтобы растения оставались увлажненными в самые жаркие часы дня. В теплые дни эксперт посоветовал поливать растения во второй раз между 16:00 и 17:00.