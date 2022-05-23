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1 час назад

Эксперт назвал идеальное время для полива цветов в подвесных кашпо

Москва24

Эксперт компании West Coast Gardens Джейсон Вандермэй рассказал, как правильно ухаживать за цветами, растущими в подвесных кашпо. Об этом сообщает "Газета.ру".

Названо идеальное время для полива цветов в подвесных кашпо
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Он отметил, что грунт в подвесной корзине большую часть времени должен быть влажным. После полива из горшка должно вытечь не менее 10% воды. В теплые дни поливать цветы в подвесных кашпо, по словам специалиста, нужно два раза в день, а при низких температурах воздуха – один раз.

"Полив вечером определенно не приветствуется, так как растения ненавидят "ложиться спать" с мокрыми корнями",

– подчеркнул Вандермэй.

По его словам, цветы лучше всего поливать с 05:00 до 09:00, чтобы растения оставались увлажненными в самые жаркие часы дня. В теплые дни эксперт посоветовал поливать растения во второй раз между 16:00 и 17:00.

Ранее агроном Даниил Костылев раскрыл секрет правильного полива рассады. По его словам, периодичность и нормы полива зависят, в частности, от освещения. Чем больше света получает растение, тем сильнее идет фотосинтез и больше потребляется воды.

Дом и сад,
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