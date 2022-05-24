Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
30 минут назад

Раскрыт способ отвадить кошек от сада с помощью чайных пакетиков

Катерина Саломе

Как оказалось, отвадить кошек от сада и огорода можно с помощью чайных пакетиков. Об этом рассказал эксперт по садоводству канала QVC Ричард Джексон, слова которого приводит издание Express.

Раскрыт способ отвадить кошек от сада
Фото: pixabay.compixabay.com

Специалист утверждает, что кошки могут навредить свежим посадкам на грядках и молодым растениям. Чтобы этого не произошло, он советует намазать использованный чайный пакетик пахучим средством для разогревания мышц.

«Положите пакетик в проблемное место в саду, если нужно, присыпьте землей для маскировки»,

— посоветовал Джексон.

В качестве альтернативных вариантов, по словам эксперта, можно использовать пакетик маслом эвкалипта или перечной мяты. Он подчеркнул, что пахучих масел хватит недели на две, даже если пойдет дождь.

Ранее мы сообщали о том, что специалист объяснила, как перевозить рассаду.

Дом и сад,Ричард Джексон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители