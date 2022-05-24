Раскрыт способ отвадить кошек от сада

Как оказалось, отвадить кошек от сада и огорода можно с помощью чайных пакетиков. Об этом рассказал эксперт по садоводству канала QVC Ричард Джексон, слова которого приводит издание Express.

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Специалист утверждает, что кошки могут навредить свежим посадкам на грядках и молодым растениям. Чтобы этого не произошло, он советует намазать использованный чайный пакетик пахучим средством для разогревания мышц.

«Положите пакетик в проблемное место в саду, если нужно, присыпьте землей для маскировки»,

— посоветовал Джексон.

В качестве альтернативных вариантов, по словам эксперта, можно использовать пакетик маслом эвкалипта или перечной мяты. Он подчеркнул, что пахучих масел хватит недели на две, даже если пойдет дождь.