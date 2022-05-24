Дачный эксперт предупредила об опасности азотных удобрений

Химические азотные удобрения дают возможность быстро получить большой урожай, однако при этом повышают риск развития тяжелых заболеваний. Подобные удобрения лучше заменить на альтернативные варианты. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала член клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова.

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— Я против азотных удобрений, не использую их. В продуктах накапливается азот. Избыточное количество азота приводит к росту онкологических заболеваний, если мы это потребляем в пищу. К тому же они засоряют землю, делают ее мертвой. Растения усваивают немного азота — он уходит в нижние слои почвы, а потом все нам с вами отдает, — объяснила собеседница «ВМ».

По словам специалиста, вместо химического азота можно использовать навоз, компост или перегной. В органическом удобрении содержится достаточно азота для растений, подчеркнула Жашкова.

Эксперт отметила, что популярность химических азотных удобрений можно легко объяснить.

— Такие удобрения дают возможность получить большой урожай и быстро. Но я выращиваю для себя, для своей семьи. Есть органоминеральные удобрения очень хорошие, органические удобрения. Можно использовать компост или даже вообще обойтись без удобрений, — рассказала специалист.

Хороший вариант для растений — зеленое удобрение, отметила эксперт. Для его приготовления можно использовать, например, сорняки, одуванчики, крапиву и мать-и-мачеху. Их нужно собрать, порубить в ведре и залить водой так, чтобы воды было не больше трети. Чтобы минимизировать аромат, можно добавить корку банана, посоветовала эксперт.

Такое удобрение нужно обязательно разбавлять, подчеркнула Жашкова.