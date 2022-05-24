Назван способ продлить жизнь кухонной техники

Чтобы продлить жизнь кухонной техники, стоит тщательнее выбирать место ее расположения, ставить подходящий режим и своевременно очищать. Такие способы увеличить срок службы приборов назвал эксперт по подбору бытовой техники Роман Четвертных, его слова передает «РИА Новости».

Эксперт посоветовал не ставить холодильник вплотную к стенам, мебели и технике — если он не соприкасается с другими предметами, тепло отдается быстрее, а компрессор включается реже. Электрические и индукционные поверхности с сенсорной панелью управления необходимо оберегать от царапин и не ставить на сенсоры горячее — это приведет к выходу прибора из строя и дорогостоящему ремонту.

«Важно не забывать раз в неделю полностью промывать фильтрующую группу машины, а раз в месяц проводить грубую очистку с помощью агрессивной химии, растворяющей внутри прибора жир», — рассказал Четвертных и добавил, что именно жир приводит к выводу из строя помп посудомоечных машин.

В еженедельной очистке нуждаются и конфорки газовых варочных поверхностей. Фильтры вытяжки достаточно промывать раз в месяц — таким образом она прослужит до 20 лет, в то время как без должного ухода срок службы сократиться до года.

Духовку следует включать в конвекционном режиме, так как именно в нем прибор испытывают на заводе. Посудомоечную машину лучше всегда запускать в режиме с нагревом 50 градусов, чтобы не допустить преждевременного перегорания нагревательных элементов.