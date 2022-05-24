Семь способов избавиться от кротов на участке

Если на вашем дачном участке завелись кроты, нужно принять меры, чтобы отпугнуть их оттуда. В противном случае животные пророют сеть тоннелей, и в эти ходы начнут проваливаться насаждения. Дерево, которому кроты подроют корни, может высохнуть. Еще одна проблема, связанная с этими животными — кучи земли, которые могут появиться в самом неожиданном месте. Как избавиться от кротов на участке? Ниже мы расскажем о нескольких способах, помогающих защитить от них огороды и сады.

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Вред и польза от кротов

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Кроты не только прорывают ходы под землей, но и поедают дождевых червей, которые делают почву плодороднее. Именно за червями кроты приходят на участки к дачникам. Помимо этого животных привлекает вода. Кротов манят ручьи, пруды или другие источники влаги, пишет сайт zdorovyi-stol.ru.

Кроме вреда, от прорывателей тоннелей есть и польза. Например, они могут избавить ваш участок от медведки, жуков-щелкунов, личинок мух, мышей и других вредителей. Кротовьи ходы помогают насыщать почву кислородом и отводить воду от мест, где она застаивается, пишет «РБК Недвижимость».

Как избавиться от кротов

Однако в большинстве случаев дачники предпочитают избавляться от кротов на участке. Некоторые ставят на них капканы, но это метод негуманный. Экологичный и самый эффективный способ — сделать так, чтобы животные не приходили вовсе. Для этого необходимо установить подземное ограждение по периметру участка. Это может быть канава, наполненная щебнем или битым кирпичом, а также забор в виде врытой в землю листовой стали или мелкой сетки. Такая преграда должна уходить в землю не менее чем на метр. Теоретически кроты могут прорыть ходы и под ней, однако на деле, наткнувшись на преграду, они поворачивают и больше не возвращаются.

Если вы не успели установить забор, и непрошеные гости пожаловали к вам, есть несколько способов борьбы с кротом:

Отпугиватели

На участке можно установить специальные устройства, которые отпугивают кротов. Они выглядят как штыри, которые нужно втыкать в землю в местах обнаружения животных. Отпугиватель кротов производит шумовые или ультразвуковые волны, от которых эти млекопитающие, обладающие чувствительным слухом, обращаются в бегство. Отпугиватель кротов может быть полезен и для борьбы с грызунами и змеями, которым также не нравятся шум и вибрация.

Воздушная вертушка

Среди других способов борьбы с кротом — воздушная вертушка, которая тоже издает шумы. Ее можно сделать самому из пластиковой бутылки или жестяной банки и надеть на высокую палку, установленную на участке. Самодельное устройство будет крутиться на ветру и шуметь, отпугивая животных.

Будильник в банке

Еще один способ — сделать отпугиватель кротов из стеклянной банки и обычного будильника на батарейках. Будильник нужно завести на определенное время, поставить его в банку и плотно закрыть крышкой. Такую «бомбу» необходимо вкопать в землю на глубину до полуметра. В установленное время будильник зазвонит и прогонит кротов с участка.

Ловушка в виде труб

Среди других эффективных способов борьбы с кротом — специальные ловушки в виде пластиковых труб. Такие простые устройства, имеющиеся в продаже, помогают поймать крота, не причинив ему вреда. Пластиковая труба устанавливается внутри кротовьего тоннеля. Попав в нее, зверек застревает там. Позже ловушку можно вытащить из земли и выпустить животное далеко от своего участка.

Если вы выбрали этот метод, обратите внимание, что крот может прожить без пищи только 14 часов. Поэтому не стоит оставлять ловушку в земле дольше этого времени.

Вырытая западня

Один из популярных способов борьбы с кротом — самодельная западня. Чтобы сделать ее, нужно раскопать кротовий холмик и врыть какую-нибудь емкость (трехлитровую банку или ведро) под ведущим к ней горизонтальным тоннелем. Сверху ловушку надо накрыть шифером или доской, чтобы туда не попадал свет. Иначе крот может почуять неладное. Для обмана на дно емкости нужно насыпать земли и положить какую-нибудь пищу (например, червяков). Стальные ведра использовать не рекомендуется, поскольку кроты не любят металлический запах.

Резкий запах

Кротов на участке можно отпугнуть резким запахом. Сильно пахнущие предметы или вещества можно поместить в прорытые животными ходы. Это может быть кофейная гуща, чеснок, касторовое масло, тухлые яйца, испорченная рыба, острый перец, смоченные в бензине или мазуте тряпки.

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