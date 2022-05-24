Семь способов избавиться от кротов на участке

Если на вашем дачном участке завелись кроты, нужно принять меры, чтобы отпугнуть их оттуда. В противном случае животные пророют сеть тоннелей, и в эти ходы начнут проваливаться насаждения. Дерево, которому кроты подроют корни, может высохнуть. Еще одна проблема, связанная с этими животными — кучи земли, которые могут появиться в самом неожиданном месте. Как избавиться от кротов на участке? Ниже мы расскажем о нескольких способах, помогающих защитить от них огороды и сады.
Кроты не только прорывают ходы под землей, но и поедают дождевых червей, которые делают почву плодороднее. Именно за червями кроты приходят на участки к дачникам. Помимо этого животных привлекает вода. Кротов манят ручьи, пруды или другие источники влаги, пишет сайт zdorovyi-stol.ru.
Кроме вреда, от прорывателей тоннелей есть и польза. Например, они могут избавить ваш участок от медведки, жуков-щелкунов, личинок мух, мышей и других вредителей. Кротовьи ходы помогают насыщать почву кислородом и отводить воду от мест, где она застаивается, пишет «РБК Недвижимость».
Однако в большинстве случаев дачники предпочитают избавляться от кротов на участке. Некоторые ставят на них капканы, но это метод негуманный. Экологичный и самый эффективный способ — сделать так, чтобы животные не приходили вовсе. Для этого необходимо установить подземное ограждение по периметру участка. Это может быть канава, наполненная щебнем или битым кирпичом, а также забор в виде врытой в землю листовой стали или мелкой сетки. Такая преграда должна уходить в землю не менее чем на метр. Теоретически кроты могут прорыть ходы и под ней, однако на деле, наткнувшись на преграду, они поворачивают и больше не возвращаются.
Если вы не успели установить забор, и непрошеные гости пожаловали к вам, есть несколько способов борьбы с кротом:
На участке можно установить специальные устройства, которые отпугивают кротов. Они выглядят как штыри, которые нужно втыкать в землю в местах обнаружения животных. Отпугиватель кротов производит шумовые или ультразвуковые волны, от которых эти млекопитающие, обладающие чувствительным слухом, обращаются в бегство. Отпугиватель кротов может быть полезен и для борьбы с грызунами и змеями, которым также не нравятся шум и вибрация.
Среди других способов борьбы с кротом — воздушная вертушка, которая тоже издает шумы. Ее можно сделать самому из пластиковой бутылки или жестяной банки и надеть на высокую палку, установленную на участке. Самодельное устройство будет крутиться на ветру и шуметь, отпугивая животных.
Еще один способ — сделать отпугиватель кротов из стеклянной банки и обычного будильника на батарейках. Будильник нужно завести на определенное время, поставить его в банку и плотно закрыть крышкой. Такую «бомбу» необходимо вкопать в землю на глубину до полуметра. В установленное время будильник зазвонит и прогонит кротов с участка.
Среди других эффективных способов борьбы с кротом — специальные ловушки в виде пластиковых труб. Такие простые устройства, имеющиеся в продаже, помогают поймать крота, не причинив ему вреда. Пластиковая труба устанавливается внутри кротовьего тоннеля. Попав в нее, зверек застревает там. Позже ловушку можно вытащить из земли и выпустить животное далеко от своего участка.
Если вы выбрали этот метод, обратите внимание, что крот может прожить без пищи только 14 часов. Поэтому не стоит оставлять ловушку в земле дольше этого времени.
Один из популярных способов борьбы с кротом — самодельная западня. Чтобы сделать ее, нужно раскопать кротовий холмик и врыть какую-нибудь емкость (трехлитровую банку или ведро) под ведущим к ней горизонтальным тоннелем. Сверху ловушку надо накрыть шифером или доской, чтобы туда не попадал свет. Иначе крот может почуять неладное. Для обмана на дно емкости нужно насыпать земли и положить какую-нибудь пищу (например, червяков). Стальные ведра использовать не рекомендуется, поскольку кроты не любят металлический запах.
Кротов на участке можно отпугнуть резким запахом. Сильно пахнущие предметы или вещества можно поместить в прорытые животными ходы. Это может быть кофейная гуща, чеснок, касторовое масло, тухлые яйца, испорченная рыба, острый перец, смоченные в бензине или мазуте тряпки.
Среди способов борьбы с кротом — растения, которые не любит это животное. Если вы посадите их на своем участке, прорыватели тоннелей не будут к вам наведываться. Отпугивают кротов нарциссы, имеющие токсичные корни; бархатцы, выделяющие в почву инсектициды, и рябчик императорский, запах которого не нравится этим животным. Еще кроты не любят сильнопахнущие съедобные растения — лук, чеснок, сельдерей, укроп, базилик.