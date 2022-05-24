Почему в вашем доме не приживаются комнатные растения

Когда речь заходит о том, что дома не приживаются комнатные растения, часто можно услышать о какой-то особенной энергетике, атмосфере в квартире и о чем-то подобном. Однако есть много менее абстрактных причин на то, чтобы растениям не было комфортно расти в определенных условиях, и в этом материале мы вам о них расскажем, чтобы вы понимали, каких ошибок допускать не стоит.