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1 час назад

Почему в вашем доме не приживаются комнатные растения

Мира Маркина

Когда речь заходит о том, что дома не приживаются комнатные растения, часто можно услышать о какой-то особенной энергетике, атмосфере в квартире и о чем-то подобном. Однако есть много менее абстрактных причин на то, чтобы растениям не было комфортно расти в определенных условиях, и в этом материале мы вам о них расскажем, чтобы вы понимали, каких ошибок допускать не стоит.

Почему в вашем доме не приживаются комнатные растения
Фото: pixabay.compixabay.com
  1. Самой частой ошибкой является неправильный полив. А, если быть точнее, неправильное его количество. Зачастую в поддоне остается много лишней жидкости и многие решают оставить ее там для последующего впитывания, однако так делать не стоит. Это имеет смысл только в том случае, если у вас не будет доступа к поливу растения ближайшие несколько дней. В противном же случае лишнюю жидкость из поддона необходимо сливать.
  2. Сухая почва сверху вовсе не говорит о том, что пришло время добавить воды - проверять уровень влаги в земле стоит с помощью длинной деревянной палочки - если она на треть длины влажная, то поливать еще рано.
  3. Необходимо соблюдать регулярность при поливах. Выстройте определенный график, в соответствии с которым вы всегда будете поливать свои комнатные растения - это способствует укреплению их иммунитета, что уменьшит риски болезней и повысит устойчивость к вредителям.
  4. Следите за комфортной температурой в комнате, в которой стоит растение. Часто некоторые из них не приживаются просто потому, что стоят в непосредственной близости от батареи, а тепло не любят - изучайте, какие условия комфортны для конкретно вашего.
  5. Помимо температурного режима, для растений важен и уровень влажности, и, опять же, для каждого из них он свой. Помните, что рядом с батареей воздух обычно очень сухой. И если, например, ваше растение теплолюбивое, но при этом для него важна влажность, вы можете оставить его около батареи, но регулярно опрыскивать из пульверизатора.
  6. Большинству растений необходим дневной свет. Если вы видите, что листки начинают терять цвет и блекнуть, попробуйте поставить горшок в более освещенное место. Если все комнаты не на солнечной стороне, можете приобрести специальную лампу дневного света.
  7. Не забывайте "подкармливать" ваше растение. Как правило, стоит чередовать минеральные и органические удобрения. Заведите себе блокнот, в котором будете указывать, когда и чем подкармливали, чтобы не запутаться и не сбиться с графика.

На данный момент существуют специальные приложения для смартфонов, которые будут помогать вам в уходе за комнатными растениями. Основная их польза заключается в том, чтобы напоминать вам вовремя поливать ваш цветок. Не пренебрегайте современными технологиями - это немного упростит вашу жизнь.

Дом и сад,
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