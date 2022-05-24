Составлен список самых неприятных оттенков стен

Цвет фуксии возглавил список оттенков, которые считаются самыми раздражающими для восприятия, если в них окрашены стены. Об этом пишет Express со ссылкой на исследование, проведенное компанией The Paint Shed.

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Как рассказал эксперт по интерьерам и управляющий директор The Paint Shed Майкл Роллан, всего опрос выявил 10 цветов, которые люди не хотели бы видеть в своем доме.

"Фуксия оказалась на первом месте: почти половина респондентов выбрали этот оттенок из 60 представленных", — объяснил Роллан.

Также в топ-10 самых худших оттенков для дома вошли неоново-желтый, лаймовый, апельсиновый, синий и розово-красный. Их не рекомендуют использовать в своих интерьерах для окраски стен и дизайнеры.

Он также отмечает, что при выборе краски важно смотреть на ее состав. В приоритете сейчас темперные краски. Этот тип имеет порошкообразную отделку, которая имитирует мягкий внешний вид, напоминающий интерьеры дворцов.