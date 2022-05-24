Сколько электричества можно сэкономить, отключая все приборы от сети

Задумывались ли вы, сколько электричества уходит на приборы, которые находятся в режиме ожидания? Вполне вероятно, что если отключать их, то можно сэкономить. Но сколько конкретно денег?

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Великобританская организация British Gas в апреле 2022 года опубликовала отчёт о потреблении электроэнергии. В нём говорится, что домохозяйства способны сэкономить в среднем 147 фунтов стерлингов (примерно 10 400 рублей) в год при отключении устройств, расходующих энергию в режиме ожидания. Среди таких устройств - зарядки для смартфонов, которые включены в розетку, но не заряжающие телефон.

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Сколько же на самом деле электричества требуется для таких устройств? Согласно отчёту British Gas, больше всего электроэнергии уходит на ТВ-приставки, телевизоры, интернет-маршрутизаторы, спутники. Ещё много электричества нужно для игровых приставок, компьютеров, микроволновок, если они находятся в режиме ожидания.

Чтобы снизить затраты на электричество, можно заменять устройства на более энергоэффективные. К примеру, это поможет сэкономить при использовании посудомоечных и стиральных машин.

Energy Saving Trust отмечает, что домохозяйства способны сэкономить в год примерно 55 фунтов стерлингов (почти 4 000 рублей) при отключении приборов, которые работают в режиме ожидания.

О том, что некоторые приборы тратят много электричества в режиме ожидания, говорят и более ранние исследования. Например, исследование 2012 года демонстрирует, что среди таких приборов - принтеры, домашние развлекательные системы, видеомагнитофоны. В 2014 году учёные выяснили, что режим ожидания составляет 9-16 процентов от общего потребления электричества домохозяйством.

Но ещё одна проблема заключается в том, что мы сейчас используем всё больше устройств. И если даже одно из них становится более энергоэффективным, из-за количества приборов мы потребляем всё равно примерно столько же электричества, как и раньше.