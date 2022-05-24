Раскрыта смертельная опасность популярных удобрений

Химические азотные удобрения, используемые дачниками повсеместно, могут стать причиной развития тяжелых заболеваний. Об этом «Вечерней Москве» рассказала член клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова.
Дело в том, что азот может накапливаться в плодах выращиваемых растений, объяснила эксперт. Он попадает в организм, когда человек употребляет выращенные с помощью такого удобрения овощи и фрукты в пищу. Также азот оседает в почве, что делает ее «мертвой».
Популярность азотных удобрений объясняется большим урожаем, который можно получить в короткие сроки. Но эксперт выразил сомнение, что это стоит рисков потерять здоровье.
Вместо азота Татьяна Жашкова рекомендовала использовать навоз, компост или перегной.
«Когда удобрение готово, его разводят в пропорции 1 к 20, минимум — 1 к 10. В чистом виде его применять ни в коем случае нельзя, обязательно нужно разбавлять», — отметила эксперт.
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