Раскрыта смертельная опасность популярных удобрений

Дело в том, что азот может накапливаться в плодах выращиваемых растений, объяснила эксперт. Он попадает в организм, когда человек употребляет выращенные с помощью такого удобрения овощи и фрукты в пищу. Также азот оседает в почве, что делает ее «мертвой».