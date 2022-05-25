Назван простой способ избавиться от муравьев в доме

Блогер Софи Хинчлифф назвала простой способ раз и навсегда избавиться от муравьев в доме. Чтобы решить данную проблему, понадобятся сода и сахарная пудра, пишет издание Express.

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По ее словам, данная смесь доказала свою эффективность и безопасность. Кроме того, она является более безопасной в отличие от химических пестицидов. Ее можно использовать даже на кухне. Ведь именно это место муравьи любят сильнее других помещений в доме, так как там всегда остаются крошки еды и остатки сладкой пищи.

Хинчлифф объяснила, как приготовить смесь. Для этого необходимо в равных пропорциях соединить соду и сахарную пудру, а затем рассыпать это в зонах наиболее интенсивного передвижения насекомых и регулярно повторять до их полного исчезновения. Идеальным вариантом будет найти щель, через которую муравьи проникают в дом, и насыпать туда смеси побольше.