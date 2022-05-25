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1 час назад

Юрист предупредил россиян о риске сноса некоторых дач

Vse42.ru

Дачные дома, возведенные с нарушениями, могут пойти под снос. Об этом рассказал управляющий партнер одной из российских юридических компаний Михаил Паюшин.

Юрист предупредил россиян о риске сноса некоторых дач
Фото: Vse42.ruVse42.ru

По словам специалиста, некоторые дачи могут являться опасными самовольными постройками, поскольку возводились без разрешений и согласований.

Решить вопрос можно с помощью дачной амнистии. В ином случае легализация будет сопряжена со сложностями, которые зависят от регламента по региону. Кроме этого, владелец будет оштрафован.

– <...> амнистировать можно построенные без документов или согласований дачи, а нельзя – возведенные с нарушениями норм, так как именно это делает постройку опасной, – пояснил Паюшин.

Юрист в том числе отметил, что и расположение дачи может классифицировать ее как незаконно построенную. Например, если дом находится рядом с охраняемой зоной, причем в этом случае легализовать его не получится.

Эксперт обратил внимание, что снос происходит за счет собственника. Если он откажется это сделать, власти ликвидируют дачу по решению суда, а затем взыщут с ответчика потраченные средства. Об этом пишет РИА "Новости-недвижимость".

Дом и сад,
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