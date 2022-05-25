Юрист предупредил россиян о риске сноса некоторых дач

Дачные дома, возведенные с нарушениями, могут пойти под снос. Об этом рассказал управляющий партнер одной из российских юридических компаний Михаил Паюшин.
По словам специалиста, некоторые дачи могут являться опасными самовольными постройками, поскольку возводились без разрешений и согласований.
Решить вопрос можно с помощью дачной амнистии. В ином случае легализация будет сопряжена со сложностями, которые зависят от регламента по региону. Кроме этого, владелец будет оштрафован.
– <...> амнистировать можно построенные без документов или согласований дачи, а нельзя – возведенные с нарушениями норм, так как именно это делает постройку опасной, – пояснил Паюшин.
Юрист в том числе отметил, что и расположение дачи может классифицировать ее как незаконно построенную. Например, если дом находится рядом с охраняемой зоной, причем в этом случае легализовать его не получится.
Эксперт обратил внимание, что снос происходит за счет собственника. Если он откажется это сделать, власти ликвидируют дачу по решению суда, а затем взыщут с ответчика потраченные средства. Об этом пишет РИА "Новости-недвижимость".