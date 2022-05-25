Как древесная зола помогает бороться с вредителями

Древесная зола часто используетcя как удобрение и средство для снижения кислотности почвы. Но мало кто знает, что это еще и отличный помощник в борьбе с грибковыми болезнями (например, мучнистой росой) и многочисленными насекомыми. Так, обработка растения золой защищает от колорадских жуков, крестоцветных блошек, проволочника.

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Капусту, редис, редьку и брюкву при появлении настоящих листочков можно осыпать смесью золы и табачной пыли в соотношении 1:1. Так можно спасти растения от капустной мухи и крестоцветной блошки.

Перед тем как посадить картофель, его опудривают из расчета 1 кг золы на 30-40 кг посадочного материала. Так картофель станет менее притягательным для назойливого колорадского жука.

Регулярное добавление в почву пепла, по мнению многих огородников, избавляет от проволочника.

Ботву моркови, перья лука и побеги капусты, редиса и других крестоцветных тоже можно опудривать золой. Это эффективный способ борьбы с морковной и луковой мухой, а также с крестоцветной блошкой.

Обработав листья капусты раствором воды с просеянной золой ( в соотношении 1 стакан золы на ведро теплой воды), можно снизить ущерб от гусениц.

Для борьбы с тлей используют настой золы. Приготовить его несложно: нужно тщательно перемешать 12 л холодной воды, по 110 г хозяйственного мыла и золы, 20 г мочевины. Полученной смеси нужно дать настояться в течение 2 суток.

Для защиты клубники (садовой земляники) от серой гнили в период созревания ягод растения слегка присыпают золой (2 ст. л. на один куст).