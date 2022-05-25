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1 час назад

В соцсетях объяснили, почему не надо заправлять постель по утрам

Газета.Ru

В TikTok обсуждают пагубное влияние уборки кровати на здоровье. Об этом пишет Express. В социальных сетях стал вирусным видеоролик, советующий людям не заправлять постель по утрам, - его просмотрели 2,7 млн раз. Создатель, юзер под ником @sherifelsahly, демонстрирует подписчикам, как выглядит пылевой клещ, и предупреждает, что, заправляя кровать, они способствуют размножению насекомых.

Почему не надо заправлять постель по утрам
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Если заправлять постель утром, то велики риски поймать миллионы пылевых клещей. В результате их количество в кровати продолжит расти", — утверждают эксперты по уборке.

В неубранной кровати, как утверждает тиктокер, клещи подвергаются воздействию солнечного света, который "помогает их прибить". В комментариях тем, кто боится клещей, посоветовали заправлять постель только после полного проветривания помещения и регулярно переворачивать матрас.

Также можно посыпать кровать пищевой содой, оставить на 10 минут, а затем пропылесосить. Ранее тиктокерша придумала, как не пачкать одежду косметикой.

Дом и сад,
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