Почему не надо заправлять постель по утрам

В TikTok обсуждают пагубное влияние уборки кровати на здоровье. Об этом пишет Express. В социальных сетях стал вирусным видеоролик, советующий людям не заправлять постель по утрам, - его просмотрели 2,7 млн раз. Создатель, юзер под ником @sherifelsahly, демонстрирует подписчикам, как выглядит пылевой клещ, и предупреждает, что, заправляя кровать, они способствуют размножению насекомых.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

"Если заправлять постель утром, то велики риски поймать миллионы пылевых клещей. В результате их количество в кровати продолжит расти", — утверждают эксперты по уборке.

В неубранной кровати, как утверждает тиктокер, клещи подвергаются воздействию солнечного света, который "помогает их прибить". В комментариях тем, кто боится клещей, посоветовали заправлять постель только после полного проветривания помещения и регулярно переворачивать матрас.