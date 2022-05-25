Агроном поделился советами по выращиванию рассады

Агроном Василий Блокин-Мечталин поделился советами, как вырастить хорошую рассаду.
Так, сеять семена на рассаду томатов стоит в апреле. Некоторые делают это раньше, но тогда растение вытягивается, перерастает. При пересадке в грунт могут возникнуть проблемы. Апрельская рассада томатов к концу мая будет коренастой и отлично подойдет для ранней высадки в теплицы или более поздней высадки в открытый грунт.
Перец сеять на рассаду рано также не рекомендуется.
«Если речь идет о сладком болгарском перце, советую сеять в марте или апреле. Тогда мы получим здоровую рассаду, которую высаживаем исключительно в защищенный грунт, потому что высаживать перец в открытый грунт в России рискованно. То же самое – и с баклажанами. Их надо высаживать на рассаду одновременно с перцем»,
– посоветовал собеседник «Радио 1».
При этом при выращивании рассады томатной, перечной и баклажанной групп он порекомендовал использовать специальные осветительные приборы. Досвечивать рассаду нужно 14 часов в сутки до момента высадки в грунт, чтобы она не вытягивалась.