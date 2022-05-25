Агроном поделился советами по выращиванию рассады

Так, сеять семена на рассаду томатов стоит в апреле. Некоторые делают это раньше, но тогда растение вытягивается, перерастает. При пересадке в грунт могут возникнуть проблемы. Апрельская рассада томатов к концу мая будет коренастой и отлично подойдет для ранней высадки в теплицы или более поздней высадки в открытый грунт.